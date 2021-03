Peugeot 205 T16. Serait-ce la renaissance du «monstre» du groupe B?

Les souvenirs de «monstres» cracheurs de feu bruyants sont ce qui évoque la simple mention du groupe B. Parmi les machines qui faisaient partie de cette catégorie très spéciale et sauvage, nous avons le Peugeot 205 T16, force dominante ces dernières années du Groupe B, ayant remporté les championnats pilotes et constructeurs en 1984 et 1985.

À quoi ressemblerait une Peugeot 205 T16 aujourd’hui? C’est ce que nous propose le designer danois Anders Warming.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Anders Warming est un vétéran du monde du design et de l’industrie automobile. Sa carrière a été principalement passée chez BMW et MINI, après avoir été responsable de la première BMW Z4, de la troisième génération de la MINI (F55 / F56 / F57) ou de la plus récente concept MINI Next 100 Vision (2016).

Après avoir quitté la sphère du groupe allemand, il s’est rendu à Borgward où il a conçu le concept Isabella (2017), après avoir ouvert son propre studio, Warming Design, en 2019. Depuis, il est responsable de la conception de plusieurs propositions pour les Chinois. marque de voiture électrique Hengchi, du groupe Evergrande Auto.

Réinventer la Peugeot 205 T16 pour le siècle. XXI

Cependant, cet exercice montre que ce designer semble encore avoir beaucoup d ‘«essence» dans ses veines, imaginant ce que serait une nouvelle Peugeot 205 T16, créant une machine musclée qui se distingue par ses graphismes et ses volumes et comment ils interagissent avec chacun. autre.

Ce n’est qu’un exercice de conception, mais cela nous a mis l’eau à la bouche sur ce à quoi ressemblerait un 205 T16 aujourd’hui.

La Peugeot 205 T16 205 d’origine n’avait pas grand-chose: c’était une véritable spéciale d’homologation, un «monstre» à quatre roues motrices et un moteur placé derrière le pilote et le copilote, et il a amené le «père» de tous spoilers arrière. La version route limitée – 200 exemplaires produits – était beaucoup plus modeste en apparence et en feu, mais malgré cela, il s’agissait d’une Peugeot 205 de 200 ch et d’un moteur «à l’arrière».

Qui ne voudrait pas voir une nouvelle Peugeot 205 T16?