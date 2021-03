Peu importe quel membre de la famille royale a posé des questions sur la couleur de peau d’Archie – Ils sont tous complices

Depuis l’interview explosive de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah, dans laquelle Markle a révélé que quelqu’un de la famille royale britannique s’inquiétait du fait que la couleur de la peau d’Archie soit trop sombre, beaucoup ont spéculé sur qui, exactement, avait fait le commentaire raciste.

Comme le reste du monde, je suis également curieux de connaître le membre de la famille royale en infraction. Nous savons que ce n’étaient pas les grands-parents du prince Harry, la reine Elizabeth ou le prince Philip, car Oprah a mis fin à cette rumeur, après l’interview.

Mais peu importe qui exactement dans la famille royale a eu cette conversation problématique avec le prince Harry – toute la famille est toujours complice de permettre aux tabloïds britanniques de lancer des attaques racistes contre Meghan Markle tout au long de la relation du couple.

Ce n’est pas un secret que les femmes noires de ce pays – et du monde entier – souffrent et sont le groupe minoritaire le moins protégé. Dans le cas de Markle, elle pensait qu’elle était protégée par la famille dans laquelle elle s’était mariée, une famille qui avait, en fait, promis sa protection. Au lieu de cela, ils ont autorisé la presse à écrire des articles racistes à son sujet. Ils ont permis à la presse de peindre Markle sous un jour horrible et n’ont rien fait pour corriger les mensonges rapportés.

Et pas seulement cela, mais lorsque Markle a eu des problèmes de santé mentale, affirmant à un moment donné avoir eu des pensées suicidaires, elle affirme que l’établissement lui a tourné le dos, au lieu de lui permettre de recevoir l’aide dont elle avait besoin.

Les commentaires sur Megan Markle et l’enfant du prince Harry (Archie), avant même sa naissance, ne devraient pas être aussi surprenants. Souvenons-nous que c’est une monarchie qui existe depuis des siècles. Nous parlons des premiers colonisateurs, des premiers impérialistes. Le Royaume-Uni et la monarchie ne sont pas étrangers au racisme. Ils perpétuent la haine contre les Noirs depuis la traite des esclaves dans l’Atlantique.

Ce n’est pas grave si vous n’êtes pas l’individu qui dit réellement des choses racistes envers les Noirs. Si vous témoignez de commentaires aussi horribles ou si vous ne défendez pas la personne noire soumise à des idéologies racistes, vous êtes complice du racisme.

C’est la même chose que d’être le chauffeur de l’évasion d’un vol de banque. Vous n’êtes peut-être pas entré et avez tenu toute la banque sous la menace d’une arme, mais vous étiez dans le siège du conducteur, aidant les criminels à s’échapper.

Le prince William, lors d’une visite dans une école de l’est de Londres plus tôt dans la journée, a finalement rompu son silence sur l’interview de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah.

Après avoir été demandé si la famille royale est raciste, le prince William a répondu: «Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste.»

De toute évidence, il est dans le meilleur intérêt du prince William de nier les allégations, en tant que futur roi d’Angleterre.

Mais malheureusement, la famille royale est en fait raciste.

C’est peut-être le teint clair de Markle qui lui a permis de se marier dans cette famille – imaginez si elle avait été une femme noire à la peau plus foncée – mais c’est finalement leur racisme et leur sectarisme qui l’ont chassée.

Si la famille royale ne peut pas voir cela, alors leur aveuglement et leur ignorance de la réalité sont bien plus dangereux que leur discrimination.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.