Peu de gens ont remarqué ce grand détail de WandaVision

WandaVision comprend de nombreuses références cachées depuis sa première le 15 janvier sur l’écran Disney +. La série est caractérisée par un format totalement nouveau avec des détails artistiques qui en font un programme différent des autres. Tout est pensé et a un sens dans la création Jac Schaeffer. Parmi tant de touches de distinction, il est difficile de les remarquer toutes et il y en avait un grand que beaucoup ont manqué au début de chaque émission. Découvrez ce que c’est!

La série avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany introduit œufs d’ester tout au long des sept chapitres, il prend l’air. Certains devaient donner des indices sur ce qui se passerait dans le futur et d’autres étaient simplement des hommages à l’univers Marvel ou aux sitcoms qu’ils parodiaient dans leurs ouvertures.

WandaVision: le détail que peu remarqué lors de l’ouverture de la série sur Disney +

Cependant, ce que peu ont remarqué, c’est que même avant le début de chaque épisode, il y avait un détail stratégiquement imposé. « La voix de Wanda dans chaque ‘Auparavant …’ se fait entendre de plus en plus ‘ennuyeuse’, montrant qu’elle n’est pas satisfaite de sa réalité actuelle », a été la découverte que Mundo Vengador a faite sur son compte Twitter.

La découverte a également divisé les fans car il y avait qui a compris le ton utilisé par Wanda en fonction du temps historique que représente chaque épisode. La vérité est que la voix de la sorcière écarlate tu entends de plus en plus découragé au fil des premières.

De cette façon, les fans seront beaucoup plus attentifs lorsque le lancement commencera ce vendredi pour remarquer si la voix de Wanda change. Le chapitre 8 durera 47 minutes et promet d’avoir plus de références cachées dans son intrigue. Selon un sondage Spoiler, 52% n’ont pas remarqué tous les détails du dernier épisode de WandaVision.