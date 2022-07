Peu de gens le savent, mais Google a une boutique en ligne juste pour acheter des produits de moteur de recherche.

Partager

Dans la boutique de merchandising en ligne de Google, vous pouvez acheter des t-shirts, des sweat-shirts, des sacs à dos, des sacs banane, des gilets, des chaussettes, des bouteilles d’eau et même des tongs avec le logo de la société américaine.

Les grandes marques du monde entier utilisent le merchandising comme une stratégie marketing dans laquelle se faire connaître et obtenir en même temps une série d’avantages pour la vente de ces produits.

Il est de plus en plus courant de voir comment les entreprises technologiques mettent sur le marché t-shirts, sacs ou pulls molletonnés avec votre logo dessusmais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que Google a une boutique en ligne rien que pour acheter son merchandising.

C’est tout ce que vous pouvez acheter dans la boutique de merchandising en ligne de Google

Aussi incroyable que cela puisse paraître, la société basée à Mountain View possède une boutique de merchandising en ligne, à laquelle vous pouvez accéder à partir de ce lien, où vous pouvez acheter toutes sortes de produits sérigraphiés avec le nom et le logo de votre marque tels que t-shirts, sweat-shirts, sacs à dossacs banane, gilets, chaussettes, bouteilles d’eau, gobelets, stylosdes tongs ou des crayons de couleur.

Une fois que vous entrez dans cette boutique de merchandising Google en ligne, vous pouvez filtrer le grand nombre de produits qu’elle propose. les boutons qui apparaissent en haut de cette:

Nouveau : en cliquant sur cette option, vous verrez toutes les nouveautés récemment arrivées dans la boutique de merchandising de Google

Vêtements : dans cette section, vous pouvez trouver tous les vêtements et accessoires vestimentaires avec le logo de la firme américaine

Lifestyle : cette rubrique regroupe une grande variété de produits tels que des serviettes, des lunettes de soleil, des pailles, portefeuilles, épingles avec les logos Google, Maps ou YouTube porte-clés, Pop Sockets et même un Rubik’s cube .

porte-clés, Pop Sockets et . Papeterie : vous trouverez ici des articles de papeterie tels que blocs-notes, stylos, crayons de couleur et toutes sortes d’autocollants

Collections : comme son nom l’indique, à partir de cette section, vous pouvez acheter des produits d’un thème spécifique tels que le dinosaure de Chrome, Google Maps ou YouTube Kids

Marques : cette section complète la précédente, car vous y trouverez des articles des différentes marques de la société américaine telles que Google, Google Cloud, YouTube ou Android

Enfin, vous devez garder à l’esprit que la boutique de merchandising en ligne de Google est basée au Royaume-Uni et, par conséquent, tous les prix des produits sont en livresvous devrez donc convertir dans votre devise locale pour connaître le prix que vous allez payer pour chaque article et, en plus, vous devrez payer des frais de port qui sont 6,80 € Si vous souhaitez recevoir votre commande dans un délai maximum de 3 jours et 17,68 livres si vous souhaitez le recevoir le lendemain.

