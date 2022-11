Pétition des fans de Westworld pour sauver la série après une annulation surprise

De nombreux fans sont mécontents de voir Westworld coupé d’avoir une dernière saison pour bien conclure son histoire, et cela a conduit à une augmentation des signatures sur une pétition créée pour HBO pour renouveler la série pour la saison 5. La pétition, que vous pouvez trouver sur Change.org, était à l’origine créé quand il y avait des rapports de WestworldLes créateurs ont toujours des discussions avec HBO pour savoir s’il y aurait ou non une autre saison. Maintenant que Westworld étant annulée a été officiellement annoncée, la pétition gagne du terrain avec des signatures ajoutées en permanence au moment de la rédaction de cet article.





« La série était censée avoir cinq saisons, laissez-la boucler sa boucle », a déclaré le créateur de la pétition, faisant référence aux récents commentaires des créateurs de la série selon lesquels ils avaient une fin de partie en tête pour une dernière saison.

Il y a aussi eu un mouvement sur les réseaux sociaux pour Westworld être sauvé. De nombreux fans ont utilisé le hashtag #SaveWestworld, et comme pour les pétitions, de plus en plus de publications sur les réseaux sociaux arrivent, les unes après les autres, alors que les gens continuent d’exprimer leur déception face à l’annulation. Reste à savoir si cela finira par sauver la série, mais c’est une tactique qui s’est avérée efficace lorsque les fans sont suffisamment résilients pour y arriver. Manifestequi vient de lancer sa quatrième et dernière saison sur Netflix, a été sauvé grâce aux fans après avoir été initialement ignoré par le streamer suite à son annulation NBC.

Le gros problème avec Westworld c’est que la série est particulièrement chère à produire. C’est l’une des émissions les plus chères jamais réalisées, et bien que son gros budget ait été justifié au début avec la saison 1 attirant une audience élevée, les dirigeants de HBO ont eu plus de mal à justifier après les notes beaucoup plus faibles de la saison 4. Les fans devront désormais convaincre HBO qu’un nombre suffisant d’entre eux se présenteront pour la dernière saison pour justifier de dépenser de l’argent pour un autre lot d’épisodes coûteux.





Westworld avait un plan de cinq saisons

Certains pourraient dire qu’il n’est pas surprenant de voir HBO démarrer Westworld, compte tenu du prix élevé par rapport à la diminution de l’audience. Même ainsi, après avoir tant investi dans les quatre premières saisons, beaucoup s’attendaient à ce que la série obtienne sa cinquième saison finale comme un moyen de bien terminer l’histoire. Les créateurs de l’émission, Jonathan Nolan et Lisa Joy, étaient optimistes quant aux chances de renouvellement de l’émission avant qu’il ne soit annoncé qu’elle serait supprimée.

« Nous avons toujours prévu une cinquième et dernière saison », a déclaré Nolan à Deadline le mois dernier. « Nous sommes toujours en pourparlers avec le réseau. On espère bien les faire. »

Joy a également noté dans une interview avec TheWrap, « Nous avions toujours prévu de mettre fin à la série la saison prochaine … Juste pour fermer beaucoup de choses que nous avons vues auparavant comme le flashforward avec The Man in Black et tout, alors nous avons un plan pour la saison 5 mais vous savez, la vie peut faire d’autres plans pour vous. Alors nous espérons juste pour le mieux.

Vous pouvez diffuser les saisons 1 à 4 de Westworld sur HBO.