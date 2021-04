Pétition des fans de DC pour que Joe Manganiello obtienne sa propre série Deathstroke HBO Max

Le hashtag #DeathstrokeHBOMax est à la mode sur Twitter alors que des milliers de fans de DC font campagne pour que Joe Manganiello reprenne son rôle de SnyderVerse dans son propre film ou série télévisée. Après être apparu dans un bref caméo dans l’original Ligue de justice, Manganiello est revenu au rôle pour le Snyder Cut de quatre heures qui a été publié sur HBO Max le mois dernier. Son temps d’écran a peut-être été limité, mais Manganiello a laissé une impression telle que Coup mortel que la campagne pour lui pour obtenir son propre film ou série est rapidement devenue virale.

«Tellement de potentiel avec ce personnage», déclare un fan sur Twitter qui a utilisé le hashtag #DeathstrokeHBOMax. « Son origine et son temps avec Ra’s al Ghul, lui après Batman et démantelant sa vie, comment il a fait équipe avec Bruce dans le Knightmare et a obtenu des balles Kryptonite ou même des aventures autonomes et Joe est PARFAITEMENT moulé. »

Tellement de potentiel avec ce personnage. Son origine et son temps avec Ra’s al Ghul, lui poursuivant Batman et démantelant sa vie, comment il a fait équipe avec Bruce dans le Knightmare et a obtenu des balles Kryptonite ou même des aventures autonomes plus Joe est PARFAITEMENT moulé #DeathstrokeHBOmaxpic.twitter.com/dTBkBjMZN3 – 𝗠𝗘𝗥𝗖Ʊ𝗥𝗬 | #SnyderCut (@theSNYDERVERSE) 5 avril 2021

« Si WarnerMedia veut vraiment utiliser DC à son plein potentiel sur HBO Max, alors #DeathstrokeHBOMax est une victoire facile », explique un autre fan. « Vous avez un public intégré, un acteur engagé et reconnaissable, un personnage populaire et un budget potentiellement plus petit. C’est une décision évidente pour le service de streaming. »

Si WarnerMedia veut vraiment utiliser DC à son plein potentiel sur HBO Max, alors #DeathstrokeHBOMax est une victoire facile. Vous avez un public intégré, un acteur engagé et reconnaissable, un personnage populaire et un budget potentiellement plus petit. C’est une décision évidente pour le service de streaming. https://t.co/VxtfzOMiFq – Sheraz Farooqi (@SherazFarooqi_) 5 avril 2021

Un autre tweet dit: « La quantité de recherches que ce gars a faites sur l’étude des arts martiaux, l’apprentissage des mouvements interdits, le katana et tout apprendre à se battre avec un œil aurait été un spectacle à voir sur grand écran. @Hbomax … Donnez Deathstroke Manganiello son moment pour briller. «

La quantité de recherches que ce gars a faites avec l’étude des arts martiaux, l’apprentissage des mouvements interdits, le katana et tout apprendre à se battre avec un œil aurait été un spectacle à voir sur grand écran. @hbomax… Donnez à Deathstroke Manganiello son moment pour briller.#DeathstrokeHBOMaxpic.twitter.com/CPOtJd6VNI – AC #RestoreTheSnyderVerse (@el_capi_de_siam) 5 avril 2021

«Il y a beaucoup de complications dans la conversation #RestoreTheSnyderVerse, mais je pense qu’il est assez clair à quel point une émission ou un film #DeathstrokeHBOMax serait un slam dunk», dit quelqu’un d’autre.

Il y a beaucoup de complications dans le #RestoreTheSnyderVerse conversation, mais je pense qu’il est assez clair à quel point un slam dunk un #DeathstrokeHBOMax un spectacle ou un film serait. https://t.co/VtAL5hLGBf – ☕Stephen M. Colbert (@smcolbert) 5 avril 2021

Un autre tweet dit de « donner à Slade une maison sur HBO Max avec une citation de Joe Manganiello rhaty lit: « Je pense vraiment que le monde a été privé de voir un film d’origine Deathstroke de Gareth Evans. Cela aurait occupé un espace indépendant dans l’univers DC. Cela aurait été comme Joker. »

« Je pense vraiment que le monde a été privé de voir un film d’origine Deathstroke de Gareth Evans. Cela aurait occupé un espace indépendant dans l’univers DC. Cela aurait été comme Joker. » – @JoeManganiello Donnons à Slade une maison sur HBO Max. #DeathstrokeHBOMax⚔️⚔️⚔️ – #DeathstrokeHBOMax (@DeathstrokeHBO) 5 avril 2021

Et même Manganiello lui-même s’est lancé dans l’engouement en tweetant une photo en noir et blanc de lui-même en personnage avec le hashtag #DeathstrokeHBOMax.

Zack Snyder avait prévu que Deathstroke affronte Batman de Ben Affleck dans le film solo de Batfleck qui n’a jamais été réalisé, et la fin de Justice League de Zack Snyder met en place le projet abandonné. Maintenant que Le Batman a été reconditionné en tant que film autonome en dehors du DCEU avec Robert Pattinson jouant une version alternative du Dark Knight, il semblerait que le film Batman vs Deathstroke n’était tout simplement pas censé être.

Pour aggraver les choses, il n’y a aucun projet chez Warner Bros. pour le moment de produire de nouveaux projets se déroulant dans « SnyderVerse » de Snyder, car leur concentration reste sur les films DCEU en cours. Cela ne signifie pas que les plans ne peuvent pas changer, comme nous venons de le voir avec la campagne de fans #ReleaseTheSnyderCut qui fonctionne avec succès. Les fans ont depuis changé de vitesse pour se rallier à Warner Bros.à #RestoreTheSnyderVerse, ce qui signifie développer plus de films ou d’émissions de télévision dans l’univers DC séparé de Snyder.

Si vous voulez voir le film ou la série télévisée Deathstroke se produire, votre meilleur pari est de rejoindre les autres fans et de laisser Warner Bros.en entendre parler sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #DeathstrokeHBOMax. Vous pouvez également attraper Manganiello en tant que Deathstroke dans Justice League de Zack Snyder, qui est actuellement disponible pour regarder sur HBO Max.

Si quelqu’un mérite sa propre série, c’est @JoeManganiello nous devons le voir briller en tant que Slade Wilson / Deathstroke #DeathstrokeHBOMaxpic.twitter.com/ieQjFHppXe – sabrina 🦇 ❓0❓❓ (@nightwaynes) 5 avril 2021

.@JoeManganiello a confirmé qu’il avait des idées pour une série Deathstroke sur HBO Max. Aujourd’hui, c’est notre chance de dire clairement que nous, les fans, adorerions voir cela. Tweet #DeathstrokeHBOMax et gardez-le tendance! ⚔️⚔️⚔️ pic.twitter.com/E4CPM524mL – #DeathstrokeHBOMax (@DeathstrokeHBO) 5 avril 2021

Quand Joe Manganiello nous donne ça en live action… c’est FINI pour nous #DeathstrokeHBOMax#RestoreTheSnyderVerse pic.twitter.com/VNdtBD94sc – 𝗠𝗘𝗥𝗖Ʊ𝗥𝗬 | #SnyderCut (@theSNYDERVERSE) 5 avril 2021

Les 3 principales raisons pour lesquelles #DeathstrokeHBOMax devrait arriver:

1) Il y a clairement une demande pour cela – tendance actuellement n ° 5 aux États-Unis.

2) Budget raisonnable, surtout par rapport aux blockbusters.

3) Cela continuerait à apporter à HBOMax une publicité, des vues et des abonnés plus positifs. pic.twitter.com/fP2pVp2JJL – #DeathstrokeHBOMax (@DeathstrokeHBO) 5 avril 2021

Toute cette demande pour un personnage qui n’avait que 6 lignes dans le Snyder Cut. Les fans le veulent et Manganiello le veut. #DeathstrokeHBOMax#RestoreTheSnyderVersepic.twitter.com/LaLEydARRJ – – / George – (@kryptonscodex) 5 avril 2021

Sujets: HBO Max, Streaming