Pétition à la NASA: nommez la station spatiale en orbite autour de la Lune d’après Michael Collins d’Apollo 11

Plus de 13700 personnes ont signé une pétition à la NASA pour nommer la porte lunaire prévue par l’agence spatiale Collins Lunar Gateway – un héritage hommage à l’astronaute d’Apollo 11 Michael Collins , qui décédé le 28 avril à l’âge de 90 ans.

«La passerelle lunaire sera une station spatiale en orbite autour de la lune qui offrira une mise en scène à tous les futurs astronautes lunaires du programme Artemis», explique la pétition, qui était posté sur Change.org un jour après la mort de Collins. « Avant qu’ils ne descendent à la surface de la lune, ils passeront tous par la porte d’entrée. »

Collins est resté seul en orbite lunaire pendant près de 21,5 heures tandis que son Apollo 11 Les coéquipiers Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont visité la surface de la lune. «Il a vu ses collègues astronautes descendre à la surface, tout comme de nombreux astronautes le feront à l’avenir depuis la passerelle», note la pétition.

« Ceux qui cherchent à suivre son chemin seront en mesure d’honorer l’héritage qu’il a laissé en vivant et en passant par la Collins Lunar Gateway sur le chemin pour ouvrir leurs propres sentiers et porter le feu », conclut la pétition.

Cette formulation est une référence à l’autobiographie de Collins de 1974, «Porter le feu: les voyages d’un astronaute».