Petites annonces eBay : changer de nom – voici comment ça marche

Banggood Jouet éducatif de poussette de marcheur dapprentissage pour bébé assis-debout pour bébés tout-petits enfants marche

Caractéristiques:Nom Enfants Bébé Musique Apprentissage Walke JouetModèle F48054Couleur Comme imageMatériel ABS, PP, PVCDimension 33 x 45 x 42,3 cm / 13 x 18 x 17 Batterie Batterie 2xAA (non incluse)Convient à au-dessus de 12 mois bébéFonctionnalité:- La structure triangulaire tridimensionnelle, les roues stables et les poignées faciles à saisir aident les bébés à apprendre à marcher facilement et en toute sécurité.- 2 façons de jouer à mesure que bébé grandit: assis et jouez ou debout et marchez.- La conception de forme mignonne et la couleur colorée attirent lattention de votre bébé, exercent la sensibilité de votre bébé à la couleur et la coordination œil-main.- Roues en caoutchouc souple antidérapantes, antidérapantes et absorbant les chocs.- Réservoir deau à larrière pour prendre du poids, assurer la sécurité et éviter le renversement.- Comprend plusieurs jouets de jeu: cognition géométrique, engrenages rotatifs, livres de retournement, machine dapprentissage de puzzle (lettres, mots, chiffres, musique)Emballage inclus:1 x marcheur de bébéNoter:1. Veuillez permettre une erreur de 1 à 5 mm en raison de la mesure manuelle. Veuillez vous assurer que cela ne vous dérange pas avant denchérir.2. Les couleurs peuvent différer selon laffichage de la différence, veuillez comprendre.