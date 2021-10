Petite sympathie : l’acteur de Marvel Studios avec le moins de charisme

Grâce à des productions sur grand écran depuis plus d’une décennie, Les studios Marvel est devenu le phare des films de super-héros. Les histoires qui sont aujourd’hui diffusées par Disney, resté dans l’entreprise en 2009, après avoir déboursé 4 milliards de dollars, un an seulement après la naissance de la saga avec Hombre de Hierro.

Au fil du temps, les acteurs sont devenus des stars qui ne peuvent pas marcher dans la rue sans être reconnus par les fans. Ce n’est bien sûr pas un métier pour tout le monde et signer un contrat avec ce studio implique d’accepter que la vie privée soit de plus en plus au centre de la scène, avec des followers qui à tout moment voudront connaître leur vie ou leur poseront la question. une photo ou un autographe dès qu’ils la voient.

Dans ce contexte, il est difficile d’entretenir une image de sympathie et l’on pourrait dire que les spécialistes en la matière sont des personnalités telles que Tom Holland ou Anthony Mackie, toujours prêt à donner des notes avec le meilleur de l’humour. D’autres aiment Chris Evans ou Marc Ruffalo ils émanent de la sympathie à travers des personnalités qui semblent plus « attentionnées ».

Mais si nous devons parler d’un acteur qui pourrait être classé comme le moins aimé de tous, cela pourrait être Jérémy Renner. L’artiste qui donne vie à Oeil de faucon semble le plus méchant de tous les artistes qui font partie de la Univers cinématographique Marvel (MCU). Aussi, sa vie privée ne l’aide pas beaucoup, puisqu’en 2019, son ex-femme, Sonni pacheco l’a dénoncé pour mauvais traitements et menaces, ce qui a été soutenu par d’autres ex-petites amies de l’acteur dans une note publiée dans Courrier quotidien.

Le cas de Tom Hiddleston

Parmi tous les artistes qui font partie du MCU, l’un des plus importants est celui de Tom Hiddleston. S’il s’agit de sympathie, c’est lui qui a le mieux réussi à imprimer son style sur le personnage qui l’a touché, Loki, au point que la répercussion auprès des fans en a fait un candidat pour avoir sa propre série.

Tapez simplement Google le nom de Tom Hiddleston tomber sur des interviews et des moments où l’acteur britannique de 40 ans a montré à la fois son talent et son charisme. L’un des cas les plus incroyables a été son passage à l’émission de Jimmy Fallon, où il s’est mis à jouer le jeu soulevé par le hôte et a fait ressortir son talent d’acteur, émouvant aux larmes en parlant de bébé yoda!

