Petite Maman : le film émouvant du réalisateur de Portrait de femme en feu

Avec Portrait d’une femme en feu, Céline Sciamma s’est présentée au monde en tant que réalisatrice de longs métrages. Ce n’était pas ses débuts en tant que réalisatrice, mais c’est le film qui lui a donné la plus grande arrivée. Il a réussi à construire une histoire d’amour interdit entre deux femmes, à une époque de morale rigide et hétéronormative. Maintenant, sa deuxième production cinématographique est arrivée en se concentrant sur une autre histoire sur un lien compliqué entre une mère et sa fille.

Il s’agit de Petite Maman, production d’à peine une heure et quinze minutes au cours de laquelle nelly est le protagoniste. Après les obsèques de sa grand-mère, elle accompagnera sa mère pour vider sa maison d’enfance, avec l’intention de pouvoir en savoir plus sur elle. Cependant, la crise la touchera tellement qu’elle préférera aller laisser sa fille seule avec son mari, afin qu’ils puissent s’occuper de tout. En jouant dans la forêt, elle rencontrera une autre fille qui lui ressemble beaucoup, qui semble être une jeune version de sa mère.

On ne sait pas à quel point c’est fantastique et ce qui se passe réellement dans ce film (presque comme dans Le père) qui préfère tout laisser à la discrétion du spectateur, pour raconter une histoire avec laquelle il est très facile de sympathiser. Les liens sont trop complexes et ont de moins en moins d’espace en ces temps, où le travail et les écrans nous absorbent, mais c’est quelque chose que les enfants n’ont pas à comprendre.

Joséphine Sanz Oui Gabrielle Sanz Ils se mettront à la place des protagonistes et ils le feront avec une aisance admirable, sans perdre l’innocence qu’exige ce type d’histoire. Un film qui n’a presque pas de musique, seule une séquence finale est plus perceptible, et repose sur les performances et le son de l’environnement. Les soeurs Sanz ils transmettent tout à travers l’écran mais aussi vers leurs collègues adultes, qui n’ont souvent qu’à réagir, et ils le font avec une grande authenticité, comme s’ils étaient effectivement surpris à chaque séquence.

Tomboy, le premier film de Sciamma

Petite Maman ce n’était pas la première fois que Céline Sciamma devait diriger les enfants. En 2011, il est sorti Garçon manqué, une histoire bien en avance sur son temps. L’histoire est centrée sur la vie de Laure, dix ans, qui déménageait dans un nouveau quartier et en profitait pour se présenter comme Mikhael, l’identité qu’il voulait prendre. Il s’agit d’un long métrage très intéressant sur l’identité pour comprendre un peu plus comment les transitions peuvent être vécues.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Télégramme il suffit de cliquer sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂