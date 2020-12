«  Petite maison dans la prairie  »: voici ce que la distribution mangeait vraiment pendant les scènes de repas (indice: ce n’est pas un ragoût de lapin)

Petite maison dans la prairie a captivé le public pour plusieurs raisons. Premièrement, il incluait des thèmes adaptés aux familles que les fans de tous âges pourraient apprécier. Et deuxièmement, cela a aidé à explorer la vie à une époque différente. Les téléspectateurs étaient fascinés par l’observation de la famille Ingalls sur leur propriété et des nombreux défis auxquels ils étaient confrontés.

Et comme de vraies familles homesteading, Petite maison dans la prairie Les membres de la distribution se réunissaient fréquemment autour de la table pour déguster ensemble des repas faits maison. Seulement, ils n’avaient pas vraiment de ragoût de lapin fraîchement pêché pendant le dîner – c’était juste comme ça.

La « petite maison dans la prairie » reste un drame familial populaire

La série dramatique occidentale a débuté avec un film pilote de deux heures en 1974, mais même maintenant, les fans sont toujours amoureux de Petite maison dans la prairie, qui est basé sur la série de livres du même nom. Le personnage principal est Laura Ingalls (Melissa Gilbert), une fille ordinaire qui grandit dans une ferme du Minnesota.

La série était considérée comme un drame et traitait de sujets lourds allant du racisme à la toxicomanie, mais elle comprenait également beaucoup de moments tendres et d’humour qui ont rendu les fans nostalgiques des jours passés. Little House on the Prairie n’a jamais reçu les éloges de la critique qu’elle méritait, mais elle reste un classique culte même des décennies après la diffusion du dernier épisode.

La famille Ingalls a mangé du ragoût Dinty Moore et du Kentucky Fried Chicken

Comme toute famille agraire vivant sur une ferme à la fin des années 1800, la famille Ingalls dirigée par Charles Ingalls (Michael Landon) comptait sur ses propres ressources pour se nourrir. Cela signifiait cultiver leurs propres légumes et chasser le gros et le petit gibier pour la viande. La famille dînait souvent sur un ragoût de lapin, de poulet ou d’écureuil pendant qu’elle discutait à table.

Mais de nos jours, les acteurs mangeaient en fait un ragoût de bœuf de marque Dinty Moore, a rapporté Mental Floss. Et pour ces moments où Laura avait des restes de poulet à l’école dans son seau à lunch? Cela est venu grâce à la chaîne de restauration rapide populaire, Kentucky Fried Chicken.

Melissa Gilbert adore aussi le poulet frit dans la vraie vie

Il aurait été un peu difficile pour les acteurs d’étouffer un vrai ragoût de lapin pour leurs scènes, mais personne ne semblait se soucier du rôle de Dinty Moore. Et Gilbert dit qu’elle a particulièrement aimé ses scènes de poulet frit parce qu’elle est une grande fan du plat.

«J’étais toujours le premier à manger la nourriture supplémentaire [on set]. Je voudrais juste me gaver! dit-elle à Parade, après avoir expliqué qu’ils appréciaient également les biscuits Pillsbury à la place des tartes faites maison et des magasins locaux.

Et elle aime toujours tellement le poulet frit qu’elle l’a même identifié comme son plat préféré à cuisiner à la maison pour sa famille. «Je suis un fanatique du poulet frit», a déclaré Gilbert à Parade. «C’est la seule chose que tout le monde veut. Tous mes amis demandent la recette, alors je sais que je l’ai enfin perfectionnée.

Vous et les vôtres pouvez en profiter davantage Petite maison dans la prairie recettes de Le livre de recettes de la petite maison, qui est toujours un best-seller maintenant.