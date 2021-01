«  Petite maison dans la prairie  »: Pourquoi Michael Landon surnommé Melissa Gilbert «  Half-Pint  »

Petite maison dans la prairie était la première chance de Melissa Gilbert à un rôle principal. L’ancienne enfant star a joué Laura Ingalls tout au long des neuf saisons de l’émission. Au début de la série, le père de Laura, Charles «Pa» Ingalls (Michael Landon), l’appelait «demi-pinte».

Gilbert a récemment expliqué comment Landon avait trouvé le nom de «demi-pinte». Elle a également partagé si elle préférait le surnom des décennies plus tard.

Melissa Sue Anderson comme Mary Ingalls, Melissa Gilbert comme Laura Ingalls, Karen Grassle comme Caroline Ingalls, Michael Landon comme Charles Ingalls | Banque de photos NBCU

Melissa Gilbert s’est sentie « instantanément en sécurité » avec Michael Landon

Quand elle a auditionné pour jouer Laura sur Petite maison dans la prairie, Gilbert avait 9 ans. Le rôle serait l’un des personnages centraux de la série. La vraie Laura Ingalls Wilder a écrit les livres pour enfants qui ont inspiré le spectacle.

CONNEXES: « Petite maison dans la prairie »: Alison Arngrim a déclaré que Melissa Sue Anderson la regardait et Melissa Gilbert comme des « délinquants juvéniles »

Bien que ses parents aient travaillé dans l’industrie du divertissement, Gilbert était un acteur inspirant avant de réserver Petite maison dans la prairie. Dans une interview avec Closer Weekly, Gilbert a partagé ce que c’était que de rencontrer Landon pour la première fois. Avant Petite maison dans la prairie, Landon a joué le rôle de Little Joe Cartwright dans Aubaine.

« Je n’avais jamais vu Aubaine», Admit Gilbert. «Mais je suis entré dans la salle d’audition, et il m’a souri. J’ai pensé: « Oh, c’est une star. » Je pouvais sentir de manière palpable que cet homme était différent. Je me suis senti instantanément en sécurité et à l’aise.

Michael Landon a donné à Melissa Gilbert le surnom de « Half-Pint »

Lorsque la production est en marche Petite maison dans la prairie a commencé, Landon est devenu proche de sa famille télévisuelle. Au cours de leur premier jour de tournage, Gilbert a déclaré que Landon lui avait dit qu’elle avait besoin d’un surnom. À l’époque, Landon avait déjà donné à la sœur à l’écran de Gilbert, Melissa Sue Anderson, un nom de compagnie qui lui était propre. Gilbert a partagé qu’elle avait déjà un nom en tête.

«’Alors, quel est ton surnom? Comment voudriez-vous que nous vous appelions? »Dit Gilbert, citant Landon. «Et j’ai dit: ‘Eh bien, qu’en est-il de Moesha?’ Il m’a regardé et a ri, et il a dit: «Moesha? Où avez-vous entendu ce nom? J’ai dit: «Je ne sais pas.»

CONNEXES: « Petite maison dans la prairie »: le premier épisode qui fait toujours pleurer Melissa Gilbert

Gilbert a déclaré que Landon lui avait suggéré d’essayer un autre surnom sur le plateau. le Autoroute vers le paradis star a expliqué que le mot signifiait quelque chose de différent dans la culture juive.

« ‘Chérie, Moesha est le nom d’un vieil homme juif », a déclaré Landon. «Nous allons simplement vous appeler ‘Half-Pint.’ ‘

Melissa Gilbert aime quand les fans l’appellent « Half-Pint »

Le surnom de Landon pour Gilbert a résonné avec Petite maison dans la prairietéléspectateurs. Dans l’émission, Pa Ingalls a donné à Laura le nom de «demi-pinte» parce que l’enfant de 9 ans était sa «petite demi-pinte de cidre à moitié bu», en référence à sa taille.

CONNEXES: « Petite maison dans la prairie »: la 1 étoile qui n’a « pas de honte » à rejoindre le redémarrage

Alors que la série se poursuivait, les fans appelaient Gilbert «demi-pinte» autant qu’ils l’appelaient Laura. Gilbert a dit qu’elle ne se lasse jamais d’entendre son fameux surnom quand les gens la reconnaissent. Elle a également partagé que les anciens acteurs et membres de l’équipe de Petite maison dans la prairie utilisez toujours l’alias.

«Il y a tout un groupe de personnes avec qui j’ai travaillé il y a tant d’années, qui ne m’appelleront rien mais Half-Pint », a déclaré Gilbert. «Et ça me va parfaitement.»