«Petite maison dans la prairie»: pourquoi Karen Grassle a-t-elle quitté le spectacle?

Représenter une femme pionnière forte dans les années 1870 n’aurait pas été facile. Karen Grassle, qui a incarné Caroline Ingalls dans Petite maison dans la prairie, était un acteur peu connu de Berkeley, en Californie – loin de la petite ville de Walnut Grove, au Minnesota. Agir en face Aubaine star, Michael Landon, qui a joué Charles Ingalls, doit avoir été intimidant. Pourtant, malgré les obstacles, Grassle l’a fait fonctionner en devenant aimé par les enfants partout et affectueusement connu sous le nom de «Ma».

La série NBC était basée sur le Petite maison série de livres écrits par Laura Ingalls Wilder sur sa vie dans la prairie. La série télévisée s’est déroulée de l’automne 1974 au printemps 1982, mettant en vedette une grande partie de la même distribution tout au long de ses neuf ans. Par la suite, Petite maison: un nouveau départ diffusé pendant un an après, avec quelques personnages clés manquants. Voici comment la série et le rôle de Grassle sont nés – et pourquoi elle est partie.

Karen Grassle comme Caroline Quiner Holbrook Ingalls | Banque de photos NBCU / Getty Images

Les premières années d’acteur de Karen Grassle

Après le lycée, Grassle a fréquenté l’Université de Californie à Berkeley, obtenant un baccalauréat en art dramatique et en anglais au milieu des années 1960. Selon le site Web Little House on the Prairie, après avoir reçu une bourse Fulbright pour étudier les arts du théâtre, Grassle a fréquenté la London Academy of Music and Dramatic Art. Elle a fait ses débuts à Broadway en 1968, en Le chien vichy, qui a ouvert les portes à plus de rôles sur scène, selon Biographie.

Plus d’une décennie plus tard, à son retour d’Angleterre où elle a travaillé avec une société de production de Shakespeare, Grassle a été invitée à auditionner pour un film qui a ensuite échoué. Se trouvant à Los Angeles et sans travail, son agent lui a suggéré de lire pour le rôle d’une nouvelle série télévisée, la mère d’une famille de pionniers se déroulant à la fin du 19e siècle.

Grassle a admis ne pas être très fan de la télévision et en savait peu sur Landon, qui jouait dans la nouvelle série, selon Fox News. Cependant, elle est allée à l’audition. «Ils avaient vu tout le monde à Hollywood qui avait raison pour le rôle», s’est-elle exclamée. «Ils étaient au bout du fil parce qu’ils ont jeté tout le monde. Après avoir lu ma deuxième scène avec Mike, il a sauté comme un cric-dans-la-boîte et a dit: ‘Amenez-la à la garde-robe!’ «

Une fois approuvée par NBC, Grassle était en passe de devenir l’une des mamans les plus aimées de la télévision depuis une décennie.

Représentant ‘Ma’

CONNEXES: « Petite maison dans la prairie »: Michael Landon a trompé une star invitée en mangeant des graines pour oiseaux

Célibataire à l’époque et sans enfant, Grassle s’est retrouvée dans une famille à l’écran avec son mari, Charles (Landon), et trois filles, Mary (Melissa Sue Anderson), Laura (Melissa Gilbert) et Carrie (Rachel Lindsay Greenbush et Sidney Greenbush. ). Son personnage, «Ma», a donné naissance plus tard dans la série à la quatrième fille des Ingalls, Grace (Brenda Turnbaugh et Wendi Turnbaugh).

Au début, Grassle a trouvé Landon, qui a également réalisé près de la moitié des épisodes de la série, «un travailleur très acharné et il pourrait être assez maussade», a-t-elle déclaré. Bien qu’elle ait constaté des inégalités salariales, Grassle a déclaré qu’elle et Landon étaient devenues de bons amis.

Grassle a basé son rôle sur sa propre mère. De la lecture du Petite maison livres, elle a appris que Caroline était «dure et solide», tout comme sa mère. «J’ai pris son caractère, sa force et sa sagesse et j’en ai imprégné Caroline», a-t-elle expliqué.

Elle a eu un lien immédiat avec les acteurs qui ont dépeint ses filles, en particulier avec Gilbert, rendant son rôle plus facile dès le début. «Les deux Melissas [Gilbert and Anderson] ont été incroyablement bien choisis », a-t-elle déclaré. «Les enfants étaient tous très bons.»

‘Un nouveau départ’

Malgré sa popularité, alors que la famille Ingalls grandissait, Petite maison les notes ont baissé. Les membres de la famille Ingalls bougeaient chacun dans leur propre direction et Landon a décidé qu’il était temps pour lui d’arrêter de jouer dans la série. ‘Pa’ et ‘Ma’ ont continué et un nouveau nom est venu au spectacle, Petite maison: un nouveau départ » avec un accent sur la jeune génération.

Le rôle de Grassle a été retiré en 1982. Ensuite, Grassle pourrait être vu dans des rôles d’apparition à la télévision de temps en temps, mais elle voulait revenir au théâtre. Elle a aidé à fonder une compagnie de théâtre à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, et a tourné dans une variété de spectacles, y compris une tournée en 2007 de Conduire Miss Daisy. Maintenant à 78 ans, Grassle réside dans la région de la baie de San Francisco et reste impliqué dans le théâtre local.