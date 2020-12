«  Petite maison dans la prairie  »: Michael Landon a admis qu’il s’était donné des lavements au café pour aider son cancer

Petite maison dans la prairie est l’une des émissions de télévision les plus emblématiques de tous les temps, et ce ne serait pas la même chose sans Michael Landon. Landon a joué Charles Ingalls, la figure paternelle de la série, et il a aidé à diriger et à produire certains des épisodes. Malheureusement, Landon est décédé en 1991 d’un cancer du pancréas – mais son héritage perdure.

Avant sa mort, Landon a parlé de tout ce qu’il faisait pour améliorer sa santé. Et il a mentionné que les lavements au café faisaient partie du régime.

Michael Landon de ‘Little House on the Prairie’ est décédé d’un cancer du pancréas en 1991

Michael Landon dans le rôle de Charles Philip Ingalls sur «Petite maison dans la prairie» | Banque de photos NBCU

Landon était connu pour son jeu d’acteur brillant, sa grande personnalité et ses années de travail dans l’industrie du cinéma et de la télévision. Malheureusement, il est décédé en 1991 à l’âge de 54 ans des suites d’un cancer du pancréas.

Il a laissé dans le deuil neuf enfants, car il avait des enfants issus de plusieurs mariages. Et ses enfants ont depuis réfléchi à ce que c’était que de perdre leur père trois mois seulement après son diagnostic initial.

«Il est dévastateur au-delà de la compréhension de perdre un parent, surtout à un âge précoce», a déclaré Jennifer Landon, qui avait 7 ans au moment de sa mort, selon le Pancreatic Cancer Action Network. «Quand il est décédé, j’ai soudainement vu les choses différemment et tout remis en question. Même aujourd’hui, je remets en question les règles et la structure. Je ne peux pas dire à quel point sa mort m’a affecté, mais je sais que c’est une partie importante du tissu de qui je suis.

Sean Landon n’avait que 4 ans au moment du décès de son père. «Il a toujours voulu aider l’opprimé, ce qui est ironique parce que je vois le cancer du pancréas comme une maladie opprimée – ce n’est pas aussi courant que d’autres cancers, et il a besoin de beaucoup plus d’attention», dit-il.

Landon a essayé de se donner des lavements au café pour aider son cancer

Michael Landon et sa femme Cindy Clerico | Time Life Pictures / DMI / The LIFE Picture Collection via Getty Images

Le cancer du pancréas n’a pas un taux de survie élevé, mais Landon était déterminé à vivre. AP News note qu’il a parlé de ce que c’était que de recevoir le diagnostic et de se sentir toujours en bonne santé. Et il a également discuté de ses différentes méthodes pour répondre à ses besoins nutritionnels.

«Je veux voir mes enfants grandir», a déclaré Landon à l’époque. «Je veux jouer au baseball avec Sean (son fils de 4 ans). Je veux savoir si Jennifer (sa fille de 7 ans) s’avère être aussi bonne actrice que je pense qu’elle sera. Je veux voir Chris, mon enfant de 16 ans, devenir un homme. J’aime beaucoup ma femme, Cindy, et je ne veux pas la quitter. »

Quant au cancer, il a noté qu’il adoptait une approche plus holistique. Il a d’abord choisi de ne pas suivre de chimiothérapie et a plutôt suivi un régime riche en vitamines. «D * mn les carottes me tournent à l’orange», dit-il. «Et chaque fois que je mange ou que je bois, j’avale des enzymes digestives pour remplacer ce que le pancréas a cessé de produire.»

En plus de son régime, il avait un autre choix de santé non conventionnel. «Et puis, une fois par jour, je prends un remède éprouvé contre l’irritation intestinale – un lavement au café. Ouais, je me remplis jusqu’au bord. Du café biologique, pourrais-je ajouter.

« Little House on the Prairie » a été filmé près d’un site nucléaire

«Petite maison dans la prairie» | Banque de photos NBCU

L’ensemble des Petite maison dans la prairie a été filmé à 15 films d’un laboratoire nucléaire – et il y a de fortes spéculations que cela aurait pu conduire au diagnostic de cancer de Landon.

Selon People, Reelz Channel a diffusé un épisode de Autopsie: les dernières heures de… qui était centré sur la mort de Landon. L’épisode a enquêté sur le Santa Susana Field Laboratory, car le Département californien de contrôle des substances toxiques a rapporté qu’il y avait eu une «fusion partielle d’un réacteur nucléaire» en 1959.

Selon le narrateur de l’émission, «les scientifiques ont découvert que le laboratoire de Santa Susana avait été le site de la pire catastrophe radioactive de l’histoire des États-Unis et que des années de contamination avaient provoqué une épidémie de cancer».

Le médecin légiste, le Dr Michael Hunter, a également déclaré que des études ont montré que l’emplacement était «responsable de jusqu’à 2000 décès liés au cancer et entraînait une augmentation de 60% des cancers tels que le poumon, la vessie, les reins, le foie, le sang, les ganglions lymphatiques, le système digestif supérieur. suivi et cancers de la thyroïde.

Même avec la proximité de la région, le Dr Hunter note que ce n’était probablement pas la cause du cancer de Landon – mais nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude.

