«  Petite maison dans la prairie  »: Melissa Gilbert sait pourquoi les fans regardent toujours l’émission

Melissa Gilbert a joué dans Petite maison dans la prairie comme Laura Ingalls Wilder pendant neuf saisons. Dans la neuvième saison, le spectacle a été renommé Petite maison: un nouveau départ pour se concentrer sur Ingalls Wilder et sa relation avec Almanzo Wilder (Dean Butler).

Tandis que Petite maison dans la prairie a disparu en 1983, l’émission est toujours appréciée des fans aujourd’hui. Gilbert croit qu’il y a une raison Petite maison dans la prairie a résisté à l’épreuve du temps.

Melissa Gilbert comme Laura Elizabeth Ingalls Wilder, Lindsay ou Sydney Greenbush comme Carrie Ingalls, Melisssa Sue Anderson comme Mary Ingalls Kendall | Banque de photos Ted Shepherd / NBCU

La petite maison dans la prairie parle de la famille Ingalls

Petite maison dans la prairie est basé sur le Petite maison série de livres écrite par Ingalls Wilder. Les livres traitaient de la vie d’Ingalls Wilder grandissant entre les années 1870 et 1894.

Au début de la première saison, la famille Ingalls déménage dans une ferme près de Walnut Grove, Minnesota. La série suit la vie de la famille à Walnut Grove et ses relations avec les habitants de la ville.

Michael Landon a incarné Charles Ingalls, Karen Grassle a incarné Caroline Quiner Ingalls, Gilbert a joué Ingalls Wilder, Melissa Sue Anderson a joué Mary Ingalls Kendall et les sœurs jumelles identiques Lindsay et Sidney Greenbush ont décrit Carrie Ingalls.

Melissa Gilbert explique pourquoi l’émission est si populaire

Le 26 août, Gilbert s’est assis pour une interview virtuelle avec Access Hollywood. Dans l’interview, Gilbert a expliqué comment elle passait la quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Elle a également discuté de l’intemporalité de Petite maison dans la prairie.

«Je pense que c’est probablement une combinaison de choses», dit-elle. «Les gens veulent une télévision réconfortante et ils reviennent à ce qui leur donne cette impression de l’époque où les choses étaient plus simples et les choses plus faciles.»

Gilbert a poursuivi: «Les gens doivent aussi se souvenir que lorsque Petite maison dans la prairie a débuté, nous étions au milieu, à ce moment-là, de la pire récession que le pays ait jamais connue. Donc, nous étions en quelque sorte là pour montrer aux gens que si les pionniers pouvaient passer à travers tout cela, nous pourrions traverser les années 1970.

Gilbert croit que le message de l’émission a résonné auprès du public, surtout si les téléspectateurs traversent des moments difficiles.

«Et je pense encore une fois, ici nous allons ‘OK, ils ont fait ça, ils l’ont fait. C’est notre temps de briller et de devenir encore meilleur qu’avant, espérons-le », a-t-elle déclaré. «Et ces – les choses qui font que cela se produise sont la famille, la communauté, la compassion, l’amour. C’est ça. »

Melissa Gilbert a grandi en jouant Laura Ingalls Wilder dans « Little House on the Prairie »

Petite maison dans la prairie créé en 1974 et terminé en 1983. Lorsque le spectacle a été créé, Gilbert n’avait que 10 ans. En 2009, elle a publié un mémoire intitulé Prairie Tale: Un mémoire, et elle a parlé à Erin Burnett sur Aujourd’hui pour discuter du livre et du spectacle.

«Selon les normes des enfants-acteurs, la mienne était probablement la meilleure expérience que vous puissiez avoir… J’étais le contraire de ce que vous attendez d’une enfant star», dit-elle.