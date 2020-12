«  Petite maison dans la prairie  »: Melissa Gilbert explique pourquoi la femme de Michael Landon, Lynn Noe, ne s’intégrait pas sur le plateau

Michael Landon a épousé sa deuxième femme, Lynn Noe, en 1963. Avant de se séparer en 1982, Noe accompagnait parfois Landon sur le tournage de Petite maison dans la prairie (où il s’est également retrouvé avec sa troisième femme). Dans ses mémoires, Conte des prairies, Melissa Gilbert (qui jouait Laura Ingalls) raconte à quel point Noe lui semblait glamour quand elle était petite fille et comment elle ne s’intégrait pas dans la prairie.

Marjorie Lynn Noe Landon, Michael Landon | Sociétés de radiodiffusion américaines via Getty Images

Michael Landon et Lynn Noe

Landon et Noe se sont enfuis au Mexique en 1963. Plus tard, ils ont eu quatre enfants ensemble.

Comme Showbiz 45Secondes.fr l’a précédemment rapporté, Landon a rencontré sa prochaine femme, Cindy Clerico, alors qu’il travaillait sur Petite maison dans la prairie. Elle était maquilleuse pour le spectacle et la moitié de son âge. Finalement, Landon a divorcé de Noe.

«Lynn et moi nous sommes beaucoup disputés, à propos de la jalousie, de mon attachement à mon travail», a-t-il déclaré à l’époque. «J’allais dans des humeurs dépressives, puis je criais après les gens à la maison et en studio. … Personne n’est parfait. Pas Charles Ingalls. Pas Michael Landon. «

Ce que Melissa Gilbert a pensé de Lynn Noe lors du tournage de « Little House on the Prairie »

Gilbert décrit Noe comme «l’une des femmes les plus glamour que j’aie jamais vues». Mais elle ne s’intégrait pas nécessairement.

«Sur place, elle portait des manteaux de fourrure et de magnifiques bottes», a écrit Gilbert. «Ma mère était juste à côté d’elle, habillée à neuf elle-même, dans de superbes tenues avant-gardistes qui ne feraient pas tourner les têtes sur la Cinquième Avenue. Les deux ressemblaient à des stars de cinéma.

«Le truc, c’est que nous étions au milieu de nulle part, jusqu’aux genoux dans la boue et la merde de cheval. Tous deux ont fini par emprunter des bottes en caoutchouc à leur garde-robe », écrit-elle. «Des genoux aux pieds, ils étaient glamour hollywoodiens. Des genoux aux pieds, ils étaient tous des prairies.

Michael Landon et sa femme Lynn Noe aperçus le 9 février 1979 sur Rodeo Drive à Beverly Hills, Californie | Collection Ron Galella / Ron Galella via Getty Images

CONNEXES: « Petite maison dans la prairie »: Pourquoi Melissa Gilbert « éclate-t-elle en larmes » après avoir été « éclatée » par Michael Landon filmant un épisode

En plus des fabuleux vêtements de Noe, Gilbert ne pouvait s’empêcher de remarquer la vaste collection de bijoux de l’épouse de Landon.

«Ma mère correspondait à Lynn dans le département glamour, mais Lynn avait une collection de bijoux qui ne ressemblait à rien de ce que les yeux de ma petite fille avaient vu», écrit-elle. «À un moment donné chaque jour, je regardais les doigts, les poignets et les oreilles de tante Lynn, dans l’espoir de voir une pièce nouvelle et remarquable, et d’habitude je le faisais. Michael l’a comblée de toutes les pierres précieuses imaginables.

Gilbert dit que sa propre passion pour les bijoux a commencé avec Noe.

«Il n’a pas fallu longtemps avant que l’une de mes activités préférées lors de ma visite à New York ait été de descendre la Cinquième Avenue et de regarder les pièces dans les vitrines de Tiffany, Van Cleef & Arpels et toutes les autres grandes bijouteries de la région, » elle a dit.