«  Petite maison dans la prairie  »: Melissa Gilbert dit que c’était «  F * ck-You  » de Michael Landon à NBC

Le casting de «La petite maison dans la prairie» | Archives Michael Ochs / Getty Images

La série familiale classique Petite maison dans la prairie a fonctionné sur NBC de 1974 à 1983. Situé dans les années 1870, le programme a capturé les hauts et les bas de la vie dans les prairies, comme le raconte Laura Ingalls Wilder dans ses livres intemporels.

À un moment donné, bien sûr, la série a pris fin. Quand il l’a fait, son réalisateur et acteur principal Michael Landon n’était pas satisfait des circonstances.

Et il a fait savoir à NBC exactement ce qu’il en pensait.

L’acteur qui pensait que « Little House » allait s’effondrer

Alison Arngrim comme Nellie Oleson | Banque de photos NBCU

Lorsque le drame historique a fait ses débuts à la télévision en 1974, les téléspectateurs étaient habitués à regarder des émissions de police graveleuses, des personnages bioniques et des comédies de situation. Petite maison dans la prairie coincé avec ses histoires et ses costumes sirupeux.

Dans ses mémoires Confessions d’une pute des prairies, Alison Arngrim, qui a joué Nellie Oleson difficile à aimer dans la série, a écrit que lorsqu’elle s’est inscrite à l’émission, il semblait peu probable que cela devienne un succès.

«Personne, je veux dire personne, sauf peut-être une personne, a pensé un instant que [the show] serait le phénomène qu’il s’est avéré être », a écrit Arngrim. «De toute évidence, le vieux fou Michael Landon était en avance sur nous tous sur celui-ci, mais je ne pense pas même qu’il ait anticipé ce niveau de« culte »mondial.»

Michael Landon était furieux lorsque NBC a annulé « Little House »

Karen Grassle, à gauche, avec Michael Landon dans le rôle de Caroline et Charles Ingalls, 1974 | Banque de photos NBCU

EN RELATION: «Petite maison dans la prairie»: quelle est la valeur nette de Melissa Gilbert et sur quoi travaille-t-elle maintenant?

En 1983, l’écriture était sur le mur concernant la fin du programme, comme Melissa Gilbert l’a expliqué dans ses mémoires, Conte des prairies. Gilbert, qui a joué le personnage principal de la série Laura Ingalls Wilder pendant neuf ans, a été pris au dépourvu lorsque des rumeurs ont commencé à se répandre sur l’annulation de la série.

«J’ai Mike [Landon] au téléphone et a demandé si nous étions annulés », a écrit Gilbert. «Il a dit qu’il n’avait pas reçu d’appel officiel du réseau, mais qu’il avait entendu Petite maison ne figurait pas parmi les émissions de la programmation d’automne de NBC. »

Landon a finalement reçu la confirmation que l’émission ne reviendrait pas du tout et était furieux que le réseau ne se soit pas donné la peine de lui contacter à ce sujet. Pour l’homme qui était avec NBC depuis ses années 1950 Aubaine jours, le manque de respect de la société à son égard était exaspérant.

«Au moment où j’ai rappelé Mike, il avait fait son propre travail de reconnaissance et il était furieux de ne jamais avoir reçu d’appel téléphonique officiel du président de la NBC, Brandon Tartikoff ou de quelqu’un d’autre du réseau, lui faisant connaître le sort de l’émission. », A déclaré Gilbert.

La revanche de Landon sur le réseau, selon Gilbert

Une scène de «The Last Farewell» | Banque de photos NBCU

Lorsque les derniers épisodes ont été planifiés, la star de l’émission y a vu l’occasion de se venger du réseau qu’il avait autrefois si fidèlement servi.

La finale de la série était intitulée «The Last Farewell». Dans la spéciale de près de deux heures, Walnut Grove est approché par un promoteur qui prétend posséder la totalité du terrain et exige que sa propriété soit évacuée presque immédiatement.

Les habitants de la ville décident de ne pas abandonner sans se battre. Au lieu de se rendre humblement, ils font chacun faire sauter leur propre maison avec de la dynamite pour que le propriétaire foncier ne puisse rien réclamer qui ait été le leur. C’était un dernier épisode choquant, alors que le Mercantile d’Oleson et toutes les maisons familières sont réduits en morceaux un par un.

«C’était le f * ck-you de Mike au réseau», a déclaré Gilbert. «Il ne voulait rien laisser derrière lui. Les plateaux de télévision et de cinéma ont tendance à être recyclés au fil du temps, et aucun de nous ne voulait voir le Mercantile d’Oleson utilisé dans une autre production et que d’autres personnes se promènent dans des endroits où beaucoup d’entre nous avaient grandi.