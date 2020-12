«  Petite maison dans la prairie  »: l’époque où Melissa Gilbert jouait Ma Ingalls

Melissa Gilbert est surtout connue pour avoir joué Laura Ingalls Wilder dans Petite maison dans la prairie, cependant, elle a également joué un rôle différent dans la franchise. Plus précisément, elle a déjà assumé le rôle de Ma Ingalls. Voici un aperçu de la façon dont elle a essayé de rendre sa Ma différente de Ma de Karen Grassle.

Comment Melissa Gilbert a ressenti le fait de jouer le rôle de Ma Ingalls dans la franchise « Little House on the Prairie »

Tout d’abord, un peu de contexte. Le spectacle Petite maison dans la prairie s’est déroulé de 1974 à 1983. Apparemment, le spectacle et les livres d’Ingalls Wilder sont restés longtemps après dans la conscience publique. En 2009, la série de livres a été adaptée en une comédie musicale appelée simplement Little House on the Prairie.

À juste titre, Gilbert a joué un rôle dans la comédie musicale. Elle a joué Ma. Lors d’une interview avec le Wisconsin State Journal, Gilbert a expliqué ce qu’elle pensait de son entrée dans le rôle.

Comment la version de Melissa Gilbert de Ma Ingalls était différente de celle de la série

«À part le défi d’assumer un nouveau rôle, je n’ai ressenti aucune pression de quelque manière que ce soit», a déclaré Gilbert. «Je devais en quelque sorte me concentrer [a] peu pour faire sortir le son de Karen Grassle (qui a joué Ma dans l’émission télévisée) de mon cerveau, parce qu’elle est Ma. Elle est une maman complètement différente de moi, comme écrit dans cette pièce aussi.

Gilbert a noté comment la version musicale de Petite maison dans la prairie diffère de la version télévisée. «Ma et Pa sont écrits très différemment», dit-elle. «Il y a toujours ce noyau qui fait que l’histoire fonctionne si bien, la famille et la communauté, l’amour, la foi et la force face à l’adversité, mais les gens eux-mêmes sont différents. Ma et Pa forment bien plus une équipe. C’est un peu – comment dire ça? – un peu plus pétillant.

Lors d’une interview séparée avec le New York Times, Gilbert a également discuté de son approche du rôle par rapport à Grassle. «Ma de Karen m’a toujours rappelé Grace Kelly», dit-elle. «Ma mère est un peu plus fougueuse, un peu plus terreuse», dit-elle. «Je suis rousse. Ainsi est Ma dans ce spectacle. Il y a donc du feu sous ces jupons.

Comment la comédie musicale « Little House on the Prairie » a joué

De toute évidence, Gilbert essayait de donner du piquant au rôle de Ma Inaglls. Cela a-t-il fonctionné? La version musicale de Petite maison dans la prairie n’est pas devenu l’un des succès emblématiques du théâtre musical comme Le son de la musique, le fantôme de l’opéra, ou Hamilton. Il n’a même pas attiré un culte comme d’autres comédies musicales telles que Assassins et Bloody Bloody Andrew Jackson. Il n’a fonctionné que de 2009 à 2010. Il reste un artefact pour les grands fans Petite maison dans la prairie et Broadway – même si le fan moyen de Broadway n’en a probablement pas entendu parler. Quoi qu’il en soit, le spectacle a donné à Gilbert une chance de faire une vision différente de Ma.