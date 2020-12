«  Petite maison dans la prairie  »: la chose «  dégoûtante  » que Melissa Gilbert et Alison Arngrim feraient sur le plateau de «  se dégoutter  »

Bien que Melissa Gilbert et Alison Arngrim aient joué des ennemis sur Petite maison dans la prairie, les filles s’entendaient bien dans la vraie vie. Dans ses mémoires, Gilbert réfléchit aux singeries qu’elle et Arngrim feraient en tant qu’enfants sur le terrain de Paramount.

Melissa Gilbert comme Laura Elizabeth Ingalls Wilder, Alison Arngrim comme Nellie Oleson | Banque de photos NBCU

Melissa Gilbert et Alison Arngrim se sont tout de suite entendues sur le tournage de ‘Little House on the Prairie’

Alors qu’Arngrim a rejoint le casting sur le deuxième épisode, intitulé «Country Girls», elle et Gilbert sont devenus des amis rapides.

«Elle a joué la méchante Nellie Oleson et a commencé à qualifier Laura et Mary de« filles de la campagne »presque dès que nous l’avons rencontrée à l’école», a écrit Gilbert dans Conte des prairies.

Gilbert et Arngrim sont devenus proches après que Gilbert a donné à son nouvel ami la configuration du terrain sur le plateau.

«Même si elle était ma grande rivale dans la série, Alison et moi sommes devenus des amis instantanés à partir du moment où je me suis confié: ‘Il n’y a qu’une personne méchante dans la série. Tout le monde est génial », a déclaré Gilbert.

Certains des plus beaux souvenirs de Gilbert de ses jours «dans la prairie» incluent Arngrim.

«C’était génial d’avoir un ami sur le plateau», a-t-elle écrit. «Nous avons célébré des anniversaires ensemble, avons passé des soirées pyjama et nous sommes lancés dans des aventures sur le terrain.

Pendant le déjeuner tous les jours, Gilbert et Arngrim ont joué un petit jeu «grossier» l’un avec l’autre.

«Au déjeuner, nous avons constamment essayé de nous dégoûter en mélangeant ensemble les combinaisons de nourriture les plus dégoûtantes – et en les mangeant!» a écrit Gilbert. «L’une de mes créations les plus mémorables était le pudding au caramel au beurre et les radis. Ce n’était pas à moitié mauvais.

Comment Melissa Sue Anderson, Melissa Gilbert et Alison Arngrim se sont vraiment entendues pendant le tournage de « Little House on the Prairie »

Alors que Gilbert et Arngrim se sont tout de suite entendus, Gilbert et Melissa Sue Anderson n’étaient pas si proches.

«Nous avons joué des sœurs et nous n’avions que quelques années d’intervalle, mais depuis le début, pour une raison quelconque, nous n’avons jamais eu de vraie parenté fraternelle», a écrit gilbert à propos de sa relation avec Anderson. «C’était une fille étonnamment jolie, et je ne l’étais pas, du moins je ne le pensais pas. En vieillissant, elle était la fille que tout le monde voulait épouser, et j’étais la fille courageuse avec laquelle ils voulaient aller pêcher.

Gilbert a écrit qu ‘«il y avait une distance» et une «froideur» à Anderson qu’elle ne pouvait jamais franchir.

«Elle n’était pas facile à vivre», a-t-elle écrit à propos de sa sœur Ingalls. «Je pense que sa réserve est apparue à l’écran et était certainement apparente hors écran, alors que je portais mes émotions comme s’il s’agissait d’un t-shirt vert fluo qui brillait dans le noir.

Melissa Gilbert comme Laura Elizabeth Ingalls, Melissa Sue Anderson comme Mary Ingalls | Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images via Getty Images

Anderson a écrit son propre livre sur son époque Petite maison dans la prairie. Son mémoire est intitulé, La façon dont je le vois. Dans celui-ci, elle mentionne à peine Gilbert

Dans une interview avec le blog Radio & TV Talk de l’AJC le 5 mai 2010, Anderson a déclaré qu’elle n’avait pas écrit sur Gilbert parce qu’ils n’étaient tout simplement pas amis.

«Honnêtement, je n’ai pas beaucoup de souvenirs de nous deux», dit-elle. «Nous étions très, très différents.»

Dans la même interview, Anderson a parlé d’Arngrim.

« Elle a fait une carrière en étant méchante Nelly », a déclaré Anderson. «Elle a complètement perpétué cela. C’était une gentille fille, plutôt timide au début. Mais elle a réussi. Elle était très loufoque, très décalée. Elle et Melissa s’entendaient très bien.