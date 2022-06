Petite amie demande à l’homme d’arrêter de visiter la tombe de son meilleur ami

Les meilleurs amis partagent un lien spécial, en particulier ceux qui se sont connus toute leur vie. Ils font souvent beaucoup l’un pour l’autre au nom de leur amitié.

Mais, même dans les amitiés les plus proches, d’autres peuvent se mettre en travers et faire souffrir les liens.

Un homme a partagé un message sur le fil AITA (Am I The A-hole?) de Reddit sur la façon dont sa petite amie a un problème avec le fait qu’il se rende sur la tombe de son meilleur ami décédé et a insisté pour que son lien avec son défunt ami soit rompu.

L’homme se rend sur la tombe de sa meilleure amie parce qu’il lui a promis avant sa mort.

L’homme a expliqué sa situation dans son message. Il a mentionné qu’il connaissait son meilleur ami depuis qu’il était petit. Il a écrit: « Nous sommes même allés ensemble à la même école maternelle, primaire et collège / lycée. »

Il a en outre expliqué que les deux se sont mariés comme une blague quand ils étaient au lycée parce que tous leurs amis sortaient ensemble.

Il a écrit: «Nous n’étions évidemment pas d’accord avec cela et avons décidé [to] obtenez-en un sur chacun d’eux en vous mariant. Pour plaisanter, je lui ai fabriqué une fausse bague et elle m’a donné son chouchou.

Peu de temps après, le meilleur ami a eu un accident et est décédé. Cependant, avant de mourir, elle a fait promettre quelque chose à l’homme.

Il a écrit: « La seule fois où je lui ai parlé avant sa mort, elle m’a fait promettre de toujours lui rendre visite lors de notre » anniversaire de mariage et de porter son chouchou pendant la visite.

La petite amie de l’homme s’est fâchée contre lui pour avoir visité la tombe de son meilleur ami.

L’homme avait parlé à sa petite amie de sa tradition annuelle et qu’il continuerait de le faire lorsqu’ils ont commencé à se fréquenter il y a quatre ans.

La femme ne semblait alors pas avoir de problème et pensait que c’était une bonne chose à faire pour lui. Cependant, elle s’est récemment fâchée que son petit ami rende toujours visite à son meilleur ami décédé.

Il a écrit: « Avant que ma petite amie n’aille au travail, elle m’a dit qu’il était temps de mettre cette tradition de côté et de passer à autre chose, car cela commençait à devenir pathétique que je porte encore un chouchou de fille morte pour célébrer un faux mariage que nous avons eu il y a 10 ans. .”

L’homme était bouleversé par les commentaires de sa petite amie car elle comptait beaucoup pour lui. Il lui a en outre expliqué que leur relation était purement platonique.

Il a écrit: «Quand je lui ai dit que je continuerais à honorer le souhait de mourir de ma meilleure amie même si cela la mettait mal à l’aise, elle est partie au travail en colère contre moi et n’a pas [come] encore rentré à la maison.

Cependant, l’homme pensait qu’il avait peut-être tort de tenir sa promesse, quels que soient les sentiments de sa petite amie. Il est ensuite allé sur Reddit pour demander l’avis d’autres personnes.

Les réactions des internautes face à la situation sont mitigées.

Alors que la plupart des gens ont mentionné que l’homme n’avait pas tort, beaucoup de gens ont également essayé de comprendre la position de la femme.

Un utilisateur a écrit : « Si elle allait bien jusqu’à présent, peut-être qu’elle est contrariée par autre chose ? Comme s’il y avait eu le sentiment que la relation était tombée dans la complaisance, alors elle s’en est prise à une démonstration de vous montrant quelque chose d’autre comme étant significatif ? »

Cependant, de nombreux utilisateurs ont pu voir que la femme avait complètement tort.

Un autre utilisateur a écrit : « Ne vous sentez pas mal d’honorer votre amie comme vous voulez l’honorer, ne doutez pas du tout de ce que vous ressentez et si [your] petite amie ne peut pas comprendre ça, c’est son problème.

L’homme a également partagé qu’il suivait une thérapie pour ce traumatisme et faisait tout ce qu’il pouvait pour ne pas mettre sa petite amie mal à l’aise.

Il a mentionné dans la section des commentaires qu’il ne parle pas beaucoup de sa meilleure amie et qu’il n’a même pas de photos d’elle.

Il a également déclaré que sa petite amie passerait toujours en premier et que si elle avait besoin de lui le jour où il se rendrait sur la tombe, il s’occuperait d’elle.

Il a écrit: « Je comprends et j’accepte qu’elle soit partie, mais je veux juste quelques heures par an pour continuer à honorer son souhait car cela m’apporte aussi la paix et la joie. J’ai toujours été transparent avec ma petite amie et c’est pourquoi j’ai craqué quand elle a utilisé ces mots.

Sanika Nalgirkar est une écrivaine qui couvre des sujets de divertissement et d’actualité, de style de vie et de culture pop.