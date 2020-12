Petite amie de Trouble: Qui est Nicole Moorman?

Le rappeur d’Atlanta Trouble n’est peut-être pas aussi connu dans le grand public que, disons, 50 Cent ou Eminem. Mais dans le monde du hip hop, il prend un peu de feu.

Né Mariel Semonté Orr, Trouble a commencé à rapper à l’âge de 14 ans. En 2011, il a abandonné sa première mixtape 17 décembre qui a été nommé l’un des Magazine complexeLes 25 meilleures mixtapes de 2011. Et il a collaboré avec tout le monde, de Waka Flocka Flame à Lupe Fiasco.

En bref, c’est un homme qui a réussi qui semble rester à l’écart de tout le monde et qui fait juste le travail de rap.

Cependant, maintenant il fait la une des journaux parce qu’il aurait dit qu’il avait laissé sa petite amie, Nicole Moorman, dormir avec Drake afin d’obtenir un long métrage sur l’une des chansons de Drake.

Qui est la petite amie de Trouble, Nicole Moorman?

Regardons ce que nous savons de la charmante dame.

Il l’a montrée sur Instagram lors de leur première rencontre.

Trouble a profité de ses histoires Instagram pour partager des informations sur sa nouvelle femme.

Sur ses histoires, il a joué la chanson romantique de DeAngelo, « Lady », aux côtés d’une image de Nicole Moorman. Son nom a été déduit par des détectives Internet aux yeux d’aigle.

Elle est une avocate de la défense pénale qui a auparavant défendu le rappeur Lil Durk.

Moorman est un avocat de la défense pénale basé dans la région d’Atlanta.

Elle est membre du cabinet Arora & LaScala, et son visage figure en bonne place sur la première page du site Web du cabinet.

Le cabinet, qui se spécialise dans la défense pénale en plus des DUI et des délits de drogue, avait un client de très haut niveau sous la forme du rappeur Lil Durk.

Trouble s’est tourné vers Twitter pour défendre son choix de compagnon.

Naturellement, quand Internet a commencé à bavarder sur le nouveau choix de compagnon de Trouble, il a accédé à sa page Twitter pour défendre immédiatement Moorman.

Il a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une situation «d’avocat tombant amoureux de son client», snarked sur TMZ, et conclu par « ce n’est l’affaire de personne. «

Il a aussi fortement laissé entendre que Moorman et lui étaient mariés, l’appelant «sa femme». Vous pouvez consulter sa longue défense ci-dessous.

Auparavant, Trouble était dans une relation avec un Amour et hip hop étoile.

Ce n’est pas la première fois que la relation de Trouble fait la une des journaux.

En août 2019, Amour et hip hop La star Alexis Skyy s’est rendue sur son Instagram pour annoncer qu’elle était en couple avec le rappeur « Scoob Fresh ».

Sur une photo supprimée depuis, on peut voir le couple s’embrasser et s’embrasser. Et alors qu’ils semblent avoir fait des «va-et-vient» avec leur relation, ils semblent avoir rompu il y a quelque temps.

On sait peu de choses sur Moorman en dehors de sa carrière.

Moorman, pour sa part, a gardé sa vie privée relativement privée.

Sa page Instagram ne contient aucune photo d’elle et de Trouble ensemble, mais elle contient plus que quelques photos de ses efforts de travail et de son jeune fils.

On ne sait cependant pas qui est le père de son enfant.

Moorman n’a pas confirmé les rumeurs sur sa vie amoureuse.

À travers ses tweets, Trouble a semblé confirmer qu’il sortait avec un avocat, mais la question de savoir si Moorman restait sujet à une confirmation spécifique de sa part. Cependant, Moorman n’a fait aucun commentaire dans les deux sens sur les rumeurs.

Trouble a récemment répondu à un sondage sur le fait de laisser sa petite amie dormir avec Drake pour obtenir une fonctionnalité.

Le rappeur Lil Duval s’est rendu sur Twitter le 30 novembre pour demander à ses partisans: « Laisseriez-vous Drake baiser votre femme pour un long métrage? »

Après que le sondage ait été diffusé sur la page Instagram de SayCheeseTV, Trouble aurait commenté: « Pourquoi pas ?? Ils vont les baiser gratuitement de toute façon s’il se glisse dans son DM. Yall soft azz n ***** ne répond pas à moi eitha. Tu ne vas jamais undastand ah street n **** mental #OnLord. «

Moorman n’a pas encore répondu au commentaire.

Bernadette Giacomazzo est une rédactrice, écrivaine et photographe dont le travail a été publié dans Teen Vogue, People, Us Weekly, The Source, XXL, HipHopDX, The Los Angeles Times, The New York Post, BET.com, etc.