Petite amie de Russell Crowe: Qui est Britney Theriot?

C’est la saison des menottes, les gars, et il semble qu’une autre célébrité soit hors du marché!

Russell Crowe, 56 ans, et son nouveau copain se sont familiarisés lors d’un match de tennis amical tout en passant du temps à Sydney, en Australie.

Bien que le couple ait récemment commencé à sortir ensemble, il semble qu’ils soient éperdus l’un pour l’autre, à en juger par le baiser passionné que les deux ont partagé sur le court de tennis.

Qui est la petite amie de Russell Crowe, Brittany Theriot?

Poursuivez votre lecture pour découvrir ce que vous devez savoir sur la nouvelle flamme de l’acteur Gladiator, qui a 26 ans son cadet.

Elle est originaire de Louisiane.

Selon la page Facebook de Theriot, elle est née et a grandi à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et y réside actuellement.

Britney Theriot est une agence immobilière.

En 2017, Britney Theriot, 30 ans, a rejoint la société immobilière Mirambell Realty à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

«La famille d’agents Mirambell Realty s’est de nouveau agrandie aujourd’hui, avec l’embauche de Britney Theriot en tant que nouvel agent.

L’équipe de MBell Realty est très heureuse d’avoir Britney à bord et nous savons qu’elle s’intégrera parfaitement à la culture de Mirambell Realty », indique une annonce sur le site de l’entreprise.

«Bienvenue chez Mirambell Realty, nous sommes ravis de collaborer avec vous et d’atteindre de nouveaux sommets dans votre carrière. Bienvenue Britney! »Finit l’annonce.

Elle a cependant un crédit d’acteur à son nom.

Britney Theriot a en fait un crédit d’acteur sur IMDb!

La beauté blonde est apparue aux côtés de Crowe dans le film de 2013 Ville détruite, qui met également en vedette Mark Wahlberg et Catherine Zeta-Jones.

Theriot a joué le rôle de Valerie dans le film, qui est probablement l’endroit où elle et Russell se sont rencontrés pour la première fois.

Britney Theriot aime le tennis.

Ce n’est un secret pour personne que Britney Theriot aime le tennis!

Après tout, c’est là qu’elle et Russell ont été surpris en train de s’embrasser après un match amical à Sydney plus tôt cette semaine.

La paire ressemblait même au couple de tennis parfait et portait des ensembles noirs assortis alors qu’ils se faisaient face.

Elle aime sa vie privée.

À en juger par le fait que les comptes de médias sociaux de Britney Theriot – y compris Facebook et Instagram – sont définis comme privés, il est prudent de dire que la passionnée de tennis de 30 ans aime sa vie privée.

Elle est en plein air.

À en juger par ses photos de profil et ce que vous pouvez voir sur ses comptes de médias sociaux, il semble que la nouvelle petite amie de Russell Crowe aime les grands espaces!

Sa photo de couverture Facebook est celle d’elle-même et de son chien sur un bateau, admirant les vues sereines de ce qui ressemble à un lac ou à une rivière.

Sa photo de profil Instagram fait également allusion au fait qu’elle aime rester active et être à l’extérieur, car on dirait qu’elle a pris un selfie au sommet d’une montagne après une randonnée.

Les fans sont ravis de voir Britney Theriot et Russell Crowe se réunir.

« Bonjour Russell. Je te souhaite un jeudi joyeux. Je veux juste de la gratification [sic] toi avec ta belle petite amie Britney. Je te souhaite bouth [sic] tous les meilleurs câlins de Nina en Norvège », a écrit un adorable fan.

Un autre a dit, « Je suis tellement très heureux pour lui et pour elle, un vrai homme avec une vraie femme en chair et en os, à chacun son DIEU bénisse leur union dans l’esprit, le foyer et la main. »

Sûr de dire que les fans de Russell Crowe – bien qu’un peu non conventionnels – lui souhaitent à Britney et à Britney la meilleure des chances dans leur relation.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.