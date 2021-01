Petite amie de Nick Viall: Qui est Natalie Joy?

Ancien Bachelier Nick Viall est récemment sorti avec sa petite amie, Natalie Joy.

Le couple a été repéré par des paparazzi le 19 janvier en se promenant dans le quartier de Los Angeles de Viall, où il a déménagé l’automne dernier. Ils avaient l’air détendus et décontractés lors de leur promenade de l’après-midi.

Viall et Joy interagissent sur les réseaux sociaux depuis plus d’un an maintenant, incitant les fans à s’interroger sur une relation; et après ces nouvelles photos, les spéculations sur leur romance semblent avoir été confirmées.

Qui est la nouvelle petite amie de Nick Viall, Natalie Joy?

Voici tout ce que vous devez savoir sur Natalie Joy, l’amante pas si nouvelle de la star de télé-réalité.

C’est une professionnelle de la santé.

Natalie Joy est une technologue chirurgicale certifiée et semble vraiment apprécier son travail. «Je sais que vous ne pouvez pas le voir mais je souris à 100% sous ce masque», a-t-elle annoncé dans un récent post Instagram. «J’adore sérieusement mon travail.»

Elle a reçu sa vaccination contre le COVID-19 à la fin de l’année dernière et a annoncé que «cela n’a pas (mal)».

Joy est également connu pour promouvoir la sécurité en cas de pandémie. Elle déclaré sur Twitter en mars, les gens qui fréquentent encore les clubs et les fêtes devaient «être plus intelligents» et donner la priorité à la santé des autres ainsi qu’à la leur.

Elle est mannequin.

Joy a modelé professionnellement pour des publications, y compris le magazine de mode PENIDA.

Elle compte également 28000 abonnés Instagram impressionnants et publie de nombreuses tenues mignonnes et des photos de bikini pour qu’ils puissent en profiter.

Elle est plus jeune.

Natalie semble être un peu plus jeune que Nick. Les fans ont émis l’hypothèse qu’elle était entre le début et le milieu de la vingtaine, par rapport à ses 40 ans.

L’âge ne semble pas avoir d’importance pour ces deux-là, car ils sortent apparemment joyeusement depuis un moment.

Nick et Natalie remontent assez loin.

Les interactions sur les réseaux sociaux entre les deux peuvent remonter à septembre 2019, lorsqu’il a aimé pour la première fois l’une de ses photos sur Instagram.

Nick a laissé une série de commentaires affectueux sur les publications du mannequin, à partir de l’été dernier et toujours en cours au début du mois.

Les fans aux yeux d’aigle ont également remarqué que Natalie a publié plusieurs photos à la piscine dans l’arrière-cour de Nick et à l’intérieur de sa maison, à partir de septembre dernier.

Selon une source proche du couple, ils sont officiellement ensemble depuis l’année dernière.

«Elle est formidable pour lui», a révélé l’informateur anonyme.

Ils portaient un costume de couple pour Halloween.

Nick et Natalie se sont apparemment habillés ensemble cette dernière saison effrayante.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve photographique des vêtements coordonnés, Natalie a publié une photo d’elle-même habillée en Lois Lane, tandis que l’Instagram de Viall confirme respectivement qu’il est devenu Superman.

Ils se sont apparemment réunis pendant la quarantaine.

Nick a révélé en mai dernier sur le podcast de Demi Burnett, Big Demi Energy, cette rencontre virtuelle sous les restrictions du COVID-19 se passait plutôt bien pour lui.

«Vous pouvez vous concentrer sur la connaissance de quelqu’un», a déclaré la star. «J’ai essayé de faire un peu de ça.»

Quelques jours plus tard, Natalie s’est plainte sur Twitter des frustrations liées à une relation à distance: «Pourquoi est-ce que je ressens toujours des sentiments pour les hommes qui vivent à des milliers de kilomètres de moi?» elle a évacué.

Ce n’est probablement pas un hasard si les deux vivent maintenant dans la même ville.

On dirait que les rencontres pandémiques fonctionnent vraiment parfois!

