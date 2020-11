Petite amie de Josh O’Connor: Qui est Margot Hauer-King?

Le 15 novembre 2020, la quatrième saison de La Couronne a été publié sur Netlfix.

«La célébrité n’est pas quelque chose pour lequel je me suis inscrit, c’est juste un sous-produit de ce que je voulais faire», a déclaré l’acteur Josh O’Connor – le sous-produit qu’il voulait faire en prenant le rôle difficile du prince Charles dans La Couronne, en face d’Emma Corrin dans le rôle de la princesse Diana.

Josh O’Connor est l’un des nombreux ajouts de stars à la distribution, qui comprend Helena Bonham Cater, Marion Bailey et Gillian Anderson, entre autres.

Sa relation avec sa petite amie, Margot Hauer-King n’est rien d’autre que de vieilles nouvelles, mais son rôle emblématique a suscité un nouvel intérêt pour elle.

Qui est la petite amie de Josh O’Connor, Margot Hauer-King?

Margot Hauer-King est une directrice de compte basée à Londres, en Angleterre.

Elle a obtenu un baccalauréat ès arts en littérature comparée et en sciences politiques de l’Université Brown et a même obtenu un diplôme Magna Cum Laude.

Elle a obtenu un A en littérature anglaise, histoire de l’art, italien et économie de la St. Paul’s Girls ‘School à Hammersmith, Londres.

Actuellement, elle est directrice de compte pour BeenThereDoneThat, une start-up.

Margot Hauer-King a un CV complet.

Margot Hauer-King a débuté sa carrière en 2012 chez Maitre D’Hotel en tant qu’associée du restaurant Rex.

En 2013, elle a travaillé comme stagiaire pour BBH pendant un total de trois mois. Moins d’un an plus tard, elle a progressé en tant que planificatrice stratégique pour Gray London.

En 2015, elle a reçu une bourse avec WPP. En 2017, elle a accédé au poste de Team Google, puis de directeur des partenariats stratégiques pour la même entreprise.

En 2015, elle a travaillé comme consultante stratégique pour Brand Union.

De 2016 à 2017, Hauer-King a travaillé comme consultant au WPP Government Practice.

Elle a tiré un Been There Done That, et est passée à son poste chez BeenThereDoneThat.

Son frère est Jonah Hauer-King.

Margot Hauer-King ne sort pas seulement avec un acteur célèbre – elle en est une.

Jonah Hauer-King est l’acteur britannique qui a été choisi comme prince Eric dans la prochaine adaptation cinématographique de La petite Sirène.

Il est également apparu dans la récente adaptation de Les petites femmes, le chemin d’un chien à la maison, et La dernière photographie.

Le père de Margot Hauer-King est un restaurateur réputé.

Le père de Margot Hauer-King, Jeremy King, possède des restaurants célèbres dans tout Londres.

Ses restaurants comprennent le Wolseley, le Delaunay, le Beaumont Hotel et la Brasserie Zedel.

Margot Hauer-King et Josh O’Connor gardent leur relation privée.

Ce n’est un secret pour personne qu’être une célébrité est quelque peu épuisant socialement.

Il est donc logique que Josh O’Connor et Margot Hauer-King préfèrent garder les choses au plus bas.

Cependant, en 2019, les deux ont déménagé ensemble dans l’Est de Londres.

