Peter Weller assume le premier rôle de Marvel dans la série Moon Girl and Devil Dinosaur

RoboCop étoile Pierre Weller a rejoint le casting de Mono Girl et Diable Dinosaure de Marvel, marquant son premier rôle dans un projet Marvel. Lancement de sa première saison sur Disney Channel et Disney + en février, Lune Fille et Diable Dinosaure avait obtenu un renouvellement anticipé pour une deuxième saison des mois avant son arrivée, permettant aux créateurs de prendre une longueur d’avance sur le développement de nouveaux épisodes. La saison 2 a commencé la production le mois dernier et les doubleurs ont enregistré leurs répliques ces dernières semaines.





S’adressant à ComicBook.com, Weller a révélé qu’il faisait maintenant partie du casting de la série. Il dit que Laurence Fishburne, qui exprime The Beyond dans la série, l’a contacté pour jouer le rôle du « Dr Stern ». Weller dit que Fishburne lui a dit que le rôle était fait sur mesure pour lui, décrivant le personnage comme un « médecin historien de l’art prétentieux ». Cela fait référence aux diplômes réels de Weller obtenus en étudiant l’histoire de la Renaissance italienne. Weller était hésitant, mais a découvert qu’il pouvait effectivement voir certaines similitudes avec le personnage, comme il l’explique dans l’interview de ComicBook.com :

« Je viens de terminer un truc qui s’appelle Lune Fille et Diable Dinosaure… J’ai lu ce truc de doublage pour Moon Girl, et vous savez que c’est un truc Marvel/Disney… Je l’ai lu et c’est ce gars du Dr Stern qui se vante de ses doctorats et de ses connaissances artistiques et tout et essaie pour embrouiller ces enfants. »

Weller a poursuivi en décrivant comment il dépeint le personnage comme un méli-mélo entre lui et Squidward, notant à quel point ce rôle avait été amusant à jouer.

« J’en ai fait quelques épisodes, et c’est amusant, c’est absolument comme ma version, la version de Peter Weller de Squidward, mais Squidward est comme moi, et donc par la suite quand Fishburne me tend ce truc appelé Dr Stern, c’est absolument un combo de Peter Weller et Squidward. J’adore le faire. J’adore être le pompeux, arrogant, essentiellement idiot devant ces enfants. »

On ne sait pas si ce Dr Stern fait référence au personnage établi de Marvel, le Dr Samuel Sterns, ou s’il sera un personnage original. La version Marvel est interprétée par Tim Blake Nelson dans le MCU, ayant joué le rôle dans L’incroyable Hulk. Nelson reprendra le rôle dans le prochain film Captain America : Nouvel Ordre Mondial. Dans Marvel Lore, le Dr Samuel Sterns devient le super-vilain connu sous le nom de The Leader.





Moon Girl et Devil Dinosaur de Marvel reviendront pour la saison 2

Basé sur les personnages de Marvel, Lune Fille et Diable Dinosaure a été développé pour le petit écran par Steve Loter, Jeffrey M. Howard et Kate Kondell. Sa distribution vocale comprend Diamond White, Fred Tatasciore, Alfre Woodard, Sasheer Zamata, Jermaine Fowler, Gary Anthony Williams, Libe Barer, Laurence Fishburne et maintenant Peter Weller.

Nouveaux épisodes de la première saison de La fille de la lune et le dinosaure du diable de Marvel première le dimanche. La saison 2 n’a pas encore de date de diffusion.