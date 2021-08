Peter Rabbit est de retour ! : pourquoi vous ne regretterez pas d’avoir regardé la suite

Plusieurs fois, les deuxièmes parties ne sont pas bonnes. Au cinéma, cela arrive souvent lorsqu’un film très réussi revient avec une suite ou encore plus d’épisodes. Cependant, ce n’est pas le cas avec Peter Rabbit : Lapin en fuite. Le deuxième film de ce lapin charismatique surprend en mieux sous différents aspects et, surtout, il est très drôle. Et, comme si cela ne suffisait pas, il a une distribution avec des acteurs de renom qui ornent davantage le film d’animation de Photos Sony. Nous vous disons quand il s’ouvre et pourquoi vous devriez voir Pierre Lapin 2.







Cette nouvelle aventure de Pierre lapin commence par le mariage de Être un et Thomas, maintenant déterminé à s’entendre avec les lapins, même si, bien sûr, ce ne sera pas facile du tout. En effet, Peter va se retrouver impliqué dans un gros problème qui va l’obliger à découvrir quel lapin il veut être et ainsi valoriser toute sa famille.

Sans aucun doute, une histoire adorable qui en vaut la peine. Non seulement les animations de lapin sont mignonnes en elles-mêmes, mais aussi Pierre lapin il a un assaisonnement amusant spécial qui fait que les 90 minutes de film se déroulent vraiment en presque un instant. Le scénario adapté de va gluck, qui s’occupe à nouveau de la mise en scène, c’est simple mais plein de passages intéressants et de quelques blagues chargées d’ironie.

Peter Rabbit revient au cinéma (Photo: IMDb)



Un point surprenant en faveur est la bande originale choisie pour le film, en plus de la musique originale composée par Dominique Lewis. Ainsi, vous pouvez passer de l’écoute à un classique en Green Day, Les Ting Tings, Vampire Weekend et même le groupe Supergrass britannique.

Parce que le tournage du film a eu lieu avant la pandémie de coronavirus, Pierre Lapin 2 se distingue également par son impeccable La photographie qui nous donnent envie d’avoir un billet maintenant pour Angleterre et gallois. Certains des endroits qui peuvent être appréciés sont Londres, Gloucester et Camden dans le sud du Pays de Galles.

Finalement, Pierre lapin Il s’exhibe une nouvelle fois grâce à son casting rempli de stars hollywoodiennes dirigées par James Corden, Margot Robbie, Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo, Elizabeth Debicki et Sam Neil.

James Corden joue Peter Rabbit (Photo: IMDb)



Quand est-ce que Peter Rabbit: Runaway Rabbit sort-il?

Peter Rabbit : Lapin en fuite ouvre au cinéma en Argentine ce Jeudi 2 septembre.