Peter Pan & Wendy : intrigue, distribution et tout ce que nous savons d’autre

Le prochain épisode de la longue lignée de remakes en direct de classiques animés de Disney est en route. Peter Pan et Wendyune réinvention du film d’animation de 1953 sur le garçon qui ne voulait pas grandir, devrait officiellement sortir l’année prochaine.





Le remake a reçu une attention renouvelée avec la sortie récente du teaser et de l’affiche officiels lors de l’événement D23 de Disney. Cependant, contrairement aux autres remakes de Disney, Peter Pan a déjà reçu le traitement en direct. 1991 Accrocher avec Robin Williams et Dustin Hoffman est probablement le plus réussi et le plus connu. 2003 Pierre Pan et 2015 Poêle font partie des autres prises de vues réelles sur le monde de Neverland. Cependant, ceux-ci n’ont pas été produits par Disney, et Peter Pan et Wendy est considéré comme le remake live-action « officiel » de Disney du classique animé.

Alors, que savons-nous du dernier remake live-action de Disney ? Que pouvons-nous attendre de l’histoire et dans quelle mesure suivra-t-elle l’intrigue originale? Qui a été aligné dans le casting? Quand et où sortira le film ? Et quoi d’autre le public devrait-il savoir Peter Pan et Wendy?





Peter Pan et Wendy : l’intrigue

Photos de Buena Vista

En plus de la sortie de l’affiche officielle à J23, nous avons un synopsis officiel de l’intrigue qui se lit comme suit :

« Basé sur le roman Peter et Wendy de JM Barrie et inspiré du classique animé de 1953, Peter Pan et Wendy est l’histoire intemporelle d’une jeune fille qui, défiant le souhait de ses parents d’aller à l’internat, voyage avec ses deux jeunes frères vers le pays magique de Neverland. Là, elle rencontre un garçon qui refuse de grandir, une petite fée et un capitaine pirate diabolique, et ils se retrouvent bientôt dans une aventure passionnante et dangereuse loin, très loin de leur famille et du confort de la maison.

D’après ce synopsis, cela ressemble à Peter Pan et Wendy sera une adaptation fidèle du film d’animation original. Les redémarrages en direct de Disney ont varié dans la mesure où ils adaptent le matériel source. Certains sont basés directement sur l’histoire originale, comme Le Roi Lion, Dumbo, Mulan et Aladdin. D’autres optent pour l’itinéraire dérivé, en se concentrant sur les méchants ou les personnages secondaires de l’original, tels que maléfique et Cruelle.

D’après le titre seul, on dirait Peter Pan et Wendy peut tomber entre les deux. On peut s’attendre à ce qu’il suive l’intrigue du film d’animation, en mettant davantage l’accent sur Wendy, lui donnant plus de profondeur que l’original. Elle partage le titre avec Peter, donc ce nouveau film se concentrera probablement davantage sur la relation entre les deux. Il est également prévu de moderniser certains éléments originaux qui n’ont pas bien vieilli, comme la représentation des Amérindiens et la diversification des Lost Boys.

Cela reste une spéculation à ce stade, et aucune information sur l’intrigue n’a encore été confirmée. Nous devrons probablement attendre plus près de la date de sortie pour les détails exacts de l’intrigue.

Peter Pan et Wendy : le casting

Images de Warner Bros.

Disney a trouvé ses pistes dans deux enfants acteurs nouveaux venus. L’acteur néo-zélandais Alexander Molony jouera le titulaire Peter, tandis qu’Ever Anderson (fille de l’acteur Milla Jovovich) sera Wendy. Ils seront rejoints par Cultivé la star Yara Shahidi dans le rôle de Tinker Bell, le meilleur ami lutin de Peter Pan, et Jude Law dans le rôle du principal antagoniste Captain Hook.

L’actrice canadienne et membre de la nation crie Alyssa Wapanatahk est Tiger Lily, une princesse de la tribu indigène de Neverland. Cette version de Tiger Lily est également « modernisée » depuis son apparition en 1953. Le comédien Jim Gaffigan jouera M. Smee, le fidèle second du Capitaine Crochet.

Un voyou l’acteur Alan Tudyk joue George Darling, le père de Wendy, John et Michael, tandis que Château de cartes‘ Molly Parker est leur mère, Mary Darling. John et Michael Darling seront interprétés respectivement par les nouveaux venus Joshua Pickering et Jacobi Jupe. Il y a eu des spéculations sur les acteurs des nouveaux Lost Boys, mais rien n’a encore été confirmé.

Des informations supplémentaires sur le casting seront probablement révélées dans les semaines et les mois à venir.

Photos de Buena Vista

Malgré tout le buzz sur le film de D23, aucune date de sortie officielle n’a été annoncée. Nous savons que Peter Pan et Wendy sera diffusé sur Disney + dans le courant de 2023. La décision de diffuser directement en streaming peut sembler étrange, car Disney a connu des succès au box-office avec ses remakes en direct.

Certains, comme Le roi Lion, La belle et la Bêteet Aladdin, ont rapporté plus d’un milliard de dollars dans le monde. D’autres, comme Dumbo et Cruelle, a connu moins de succès, cependant CruelleLe faible rendement de était dû à sa sortie simultanée sur Disney + et dans des salles limitées en raison de Covid. Il en était de même pour Mulan en 2020.

la belle et le Clochard et Pinocchio a reçu des versions exclusives de Disney +, cette stratégie n’est donc pas complètement nouvelle. Disney cherche peut-être à éviter une bombe au box-office comme Dumbo. Cependant, étant donné à quel point Peter Pan est emblématique, le film aurait pu être un succès au box-office. Peut-être que Disney + est juste la voie à suivre pour l’instant pour ces nombreux remakes en direct. Nous ne connaîtrons probablement jamais le raisonnement exact.