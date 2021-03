Peter Pan et Wendy de Disney commencent le tournage à Vancouver, la distribution principale est annoncée

Annoncé plus tôt dans la journée, Peter Pan et Wendy, Le remake en direct de Disney de leur animation Peter Pan film de 1953, a officiellement commencé la production. Alors qu’une date de première sur Disney + n’a pas encore été révélée, la House of Mouse a confirmé dans un communiqué de presse mardi que la photographie principale du remake avait commencé à Vancouver. Le projet est le dernier des nombreux classiques animés à être réinventés ces dernières années par Disney.

« Peter Pan a longtemps été l’une de mes histoires préférées, en partie parce que j’ai toujours résisté en grandissant, mais aussi à cause du cœur, de l’aventure et de l’imagination qui font de l’histoire originale de JM Barrie si persistante « , a déclaré Lowery dans un communiqué. » Je suis ravi. d’avoir l’opportunité de redéfinir ses personnages emblématiques pour une nouvelle génération – et encore plus excité de pouvoir le faire avec une distribution et une équipe aussi exceptionnelles. «

David Lowery, qui dirigeait auparavant Disney Dragon de Pete remake live-action en 2016, réalise Peter Pan et Wendy. Lowery a également co-écrit le scénario avec Toby Halbrooks. Jim Whitaker et Joe Roth produisent. Alors que le film original de Disney est inspiré du roman de JM Barrie de 1911, Peter et Wendy, le nouveau film de Lowery est directement basé sur l’adaptation animée. L’histoire raconte l’histoire d’un garçon magique nommé Peter Pan qui emmène Wendy et ses frères et sœurs dans une aventure dans le monde magique de Neverland.

Le casting de Peter Pan et Wendy comprend Alexander Molony (Le propriétaire réticent) dans le rôle de Peter Pan avec Ever Anderson, la fille de Milla Jovovich et du réalisateur Paul WS Anderson, dans le rôle de Wendy. Après que la nouvelle du casting d’Ever ait été rendue publique, Milla a célébré le casting de sa fille avec une publication sur Instagram l’année dernière.

« Après une recherche mondiale, elle a été choisie pour le rôle de Wendy dans le nouveau film d’action en direct de @ disney Peter et Wendy !! » écrit Milla. « Nous sommes si fiers de notre bébé! Elle a toujours voulu agir depuis l’âge de 5 ans et elle a mis du temps, de la concentration et de l’énergie pour réaliser son rêve! Félicitations à jamais !! »

Jude Law (bêtes fantastiques et où les trouver) en tant que Captain Hook, Yara Shahidi (Cultivé) comme Tinker Bell et le comédien Jim Gaffigan comme M. Smee. Pendant ce temps, Disney a également annoncé plusieurs nouveaux ajouts à la distribution ainsi que les nouvelles du début de la photographie principale. Le remake en direct mettra également en vedette Alan Tudyk (Rogue One: Une histoire de Star Wars) en tant que Mr.Darling, Molly Parker (Château de cartes) comme Mme Darling, Joshua Pickering comme John, Jacobi Jupe comme Michael et Alyssa Wapanatâhk comme Tiger Lily.

Cette adaptation fait suite à plusieurs autres remakes de films d’animation Disney. D’autres grands films de Disney comme Cendrillon, La belle et la Bête, Aladdin, Le roi Lion, et Le livre de la jungle ont déjà reçu le traitement. Actuellement, il y en a beaucoup d’autres en développement, comme des remakes de La petite Sirène et Pinocchio. En mai, le nouveau film d’action en direct Cruella sortira, mettant en vedette Emma Stone dans le rôle du méchant emblématique de la 101 Dalmations la franchise.

Peter Pan et Wendy sortira en 2022 sur Disney +.

