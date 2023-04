Peter Pan et Wendy Clip présentent Jude Law en tant que Capitaine Crochet

« Il est cruel. Diabolique. « C’est le Capitaine Crochet. » Un clip récemment sorti du prochain remake d’action en direct de Disney, Peter Pan et Wendy, présente le nominé aux Oscars Jude Law comme la dernière itération du méchant littéraire classique, le capitaine James Hook. Libéré avec l’aimable autorisation de Disney+, le clip présente un tas de nouvelles images ainsi que des idées de l’acteur lui-même sur la façon dont il espère donner vie au méchant emblématique. Découvrez le clip de Peter Pan et Wendy dessous.





« Cette histoire a eu un tel impact. C’est tellement profondément ancré dans notre ADN maintenant », commence Law. « Donc, jouer un personnage aussi emblématique que Captain Hook est tout ce que vous recherchez. » Après avoir reçu les éloges de Peter Pan et Wendy réalisateur David Lowery, Law a révélé comment il avait approché le personnage et le rendait différent des nombreuses autres versions que le public a vues dans le passé. « Pour moi, ce qui rendait ce Crochet intéressant, c’était d’essayer de comprendre comment il était devenu le Capitaine Crochet. Et pourquoi cette querelle a commencé », dit-il.

Réalisé parDavid Lowery (Le chevalier vert, le dragon de Pete) d’un scénario qu’il a co-écrit avec Toby Halbrooks (Le chevalier vert), Peter Pan et Wendy est dirigé par Alexander Molony (Le propriétaire réticent) et Ever Anderson (Resident Evil : Le dernier chapitre, Black Widow) comme Peter Pan et Wendy Darling. Le reste du casting comprend Yara Shahidi (Cultivé) comme Tinker Bell, Alyssa Wapanatâhk comme Tiger Lily, Joshua Pickering (Une découverte de sorcières) comme John Darling, Jacobi Jupe comme Michael Darling, Molly Parker (Château de cartes) comme Mary Darling, Alan Tudyk (Rogue One: Une histoire de Star Wars) comme George Darling, Jim Gaffigan (Le spectacle Jim Gaffigan) comme M. Smee et, bien sûr, Jude Law (Capitaine Marvel, Sherlock Holmes : Un jeu d’ombres) en tant que Capitaine Crochet.





Peter Pan et Wendy voleront directement sur Disney+

Une réinvention en direct du roman de JM Barrie et du classique animé de 1953, Peter Pan et Wendy présente Wendy Darling, une jeune fille cherchant à éviter l’internat qui rencontre Peter Pan, un garçon qui refuse de grandir. Aux côtés de ses frères et d’une petite fée, Tinker Bell, elle voyage avec Peter dans le monde magique de Neverland. Là, elle rencontre un capitaine pirate maléfique, le capitaine Crochet, et se lance dans une aventure palpitante et dangereuse qui changera sa vie pour toujours.

Malgré la réalisation de films aussi profonds et sombres que Le chevalier vert, ce ne sont pas eux des corps saints, et Une histoire de fantôme, le réalisateur David Lowery a récemment promis qu’il ne donnerait pas le traitement « sombre et granuleux » au monde de Pan. « En tant que film de Peter Pan, cela ne surprendra personne qui connaît le matériel original. C’est très amusant et c’est drôle », a expliqué le cinéaste. « Si c’est fondé, c’est uniquement parce que nous essayions de tourner sur place, de construire tout nos décors, et que tout ressemble à un endroit réel. J’apprécie toujours l’idée que Neverland est un endroit où un enfant pourrait réellement se rendre. Quant à savoir si c’est une version sombre et graveleuse de Peter Pan… ce n’est pas le cas.

Peter Pan et Wendy devrait être diffusé sur Disney + la semaine prochaine le 28 avril 2023.