Peter Outerbridge interprété comme Black Mask pour «  Batwoman  »

Après plusieurs mois de spéculation, nous avons enfin appris qui jouera le méchant de longue date Black Mask sur Batwoman pour le reste de la saison 2.

Il a été révélé aujourd’hui que l’acteur Peter Outerbridge a été choisi dans le rôle de Black Mask pour le reste de Batwoman Deuxième Saison. Si le nom vous semble familier, c’est parce que nous avons déjà vu une version de Black Mask (alias Roman Sionis) apparaître l’année dernière. Oiseaux de proie. Comme dans cette version, Roman Sionis présente un front civilisé à Gotham tout en opérant secrètement en tant que Black Mask dans le monde souterrain de Gotham:

Le jour, Roman est un PDG pragmatique et charismatique qui joue le «chevalier blanc» contre les systèmes corrompus de Gotham. En tant que Black Mask, un cerveau maléfique avec une haine profonde des Corbeaux et des justiciers masqués, il est prêt à démolir Gotham pour se venger.

Étant donné que la première moitié de la saison 2 a présenté Safiyah comme le grand méchant de l’histoire, ce sera un changement intéressant de voir Black Mask reprendre ce rôle, bien que cela ne signifie pas non plus que Safiyah disparaîtra de si tôt.

Outerbridge semble être un bon choix pour le rôle de Black Mask. Ses crédits précédents incluent Suicide Squad, Saw VI et Numéro chanceux Slevin. Il est récemment apparu dans des rôles récurrents sur Orphelin noir, 12 singes et L’étendue.

Batwoman diffusé le dimanche soir à 20 h HAE sur la CW.