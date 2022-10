Peter Jackson révèle la scène la plus chère du Seigneur des Anneaux

Le directeur Pierre Jackson, chargé de porter la trilogie du « Seigneur des anneaux » sur grand écran, a révélé quelle était la scène la plus chère à réaliser de tous les films. Le cinéaste a récemment raconté comment la production avait failli faire faillite, avec Cinéma nouvelle ligne poussant leurs ressources à la limite tout en filmant la bataille de Las Dos Torres.

« Je suis là où la scène va être tournée, probablement avec Viggo Mortensenet je vois le producteur Barry Osborne« Il lui a fallu environ 30 minutes pour arriver au sommet où nous étions, alors j’ai continué à tirer. Barrie entre et dit, ‘J’ai le studio, je dois te mettre au téléphone avec michel lynne de la Nouvelle Ligne’. Il a demandé pourquoi. Il dit : « Oh, il va menacer de vous poursuivre en justice et de vendre votre maison pour couvrir les dépassements de coûts de production. » »

Jackson a poursuivi en commentant: » C’était l’un des seuls endroits où j’ai vraiment craqué. J’ai dit : ‘Dis juste à Michael Lynne que je tourne ce putain de film et que je fais du mieux que je peux, et que je ne vais pas interrompre ma journée avec un coup de téléphone comme ça.

Le studio a finalement décidé d’aller de l’avant après la colère du cinéaste et la trilogie « Le Seigneur des Anneaux » est devenue un énorme succès commercial. En fait, l’un des seuls regrets de Jackson à propos de « Le Seigneur des anneaux » est qu’il ne peut pas profiter pleinement des films lui-même, commentant qu’il envisageait en fait d’être hypnotisé en oubliant qu’il les avait faits.

D’autre part, Jackson a fait remarquer qu’il n’est pas dans la production de »Le Seigneur des Anneaux : Anneaux de Pouvoir », la nouvelle série de Studios Amazon. Bien qu’ils aient d’abord essayé de le contacter au sujet de la production, Jackson a déclaré qu’il n’avait jamais reçu le scénario de l’émission.

« Ils m’ont demandé si je voulais y participer et j’ai dit : ‘C’est une question à laquelle il est impossible de répondre sans voir un scénario' », a déclaré Jackson. « Alors ils ont dit: » Dès que nous aurons les deux premiers scripts, nous vous les enverrons. Et les scripts ne sont jamais apparus. C’est la dernière fois que j’ai entendu, ce qui est bien. Je n’ai rien à redire. »

Actuellement, »The Rings of Power » est disponible sur la plateforme de streaming Prime Video.