Peter Jackson présente la première bande-annonce de son documentaire « Get Back »

Après un long processus de préparation, Peter Jackson, cinéaste oscarisé pour son travail remarquable avec la trilogie « Le Seigneur des Anneaux », a présenté un premier aperçu de son nouveau projet : « Get Back », une série documentaire en trois parties qu’il arrivera exclusivement pour la plateforme Disney +.

« Get Back » édite environ 50 heures d’enregistrements inédits réalisés en 1969, tandis que les Beatles essayaient de rester à flot pendant les répétitions et les sessions d’enregistrement de « Let It Be », leur dernier album studio.

Le nouveau documentaire de Jackson sera un regard intime sur la course contre la montre que les Beatles ont lancée dans leurs efforts pour sortir 14 nouvelles chansons en moins de 3 semaines, ainsi que sur la préparation de leur premier concert live après deux ans passés loin de la scène.

Jackson a également collecté environ 150 heures de conversations enregistrées, qui sont sécurisées dans un coffre-fort depuis plus de 50 ans. De plus, il présentera pour la première fois entièrement intact le dernier concert que les Beatles ont donné sur le toit de Saville Row à Londres, qui comprenait des chansons de leurs deux derniers albums : « Abbey Road » et « Let It Be ».

« The Beatles: Get Back » sera diffusé en trois épisodes distincts qui sortiront au catalogue Disney + les 25, 26 et 27 novembre, respectivement. Après leur séparation en 1971, les Beatles ne se reverront plus jamais en tant que groupe, bien que Ringo Starr assure qu’en 1973 ils ont reçu une offre étrange pour un concert spécial.

Lors d’un profil que le New Yorker a fait en l’honneur de Paul McCartney, il a été révélé que cette même année, le chanteur s’était rendu dans la ville de Los Angeles pour rendre visite à John Lennon après sa séparation avec Yoko Ono. Starr souligne que les ex-Beatles ont refusé une offre pour un concert de retrouvailles, ce qui, étrangement, compterait comme un acte d’ouverture d’un homme combattant un requin, une offre qu’ils ont immédiatement rejetée.