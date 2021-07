Peter Jackson parle de sa nouvelle série documentaire sur les Beatles

Peter Jackson, cinéaste néo-zélandais plébiscité pour son travail sur la trilogie du « Seigneur des anneaux », a actuellement le projet d’une nouvelle série documentaire axée sur les Beatles intitulée « Get Back » qui assure aux fans du quatuor de Liverpool être impressionné de le voir.

Le projet est en développement depuis longtemps car il rassemble des dizaines d’heures d’images tournées en 1969. Jackson a partagé dans une récente interview certaines de ses impressions sur le documentaire, notant que son format est plus axé sur les conversations que sur le La musique des Beatles, la rendant « très intime », selon le réalisateur.

« Je pense que les gens seront surpris par la série pour deux raisons », a déclaré Peter Jackson lors d’une conversation avec GQ. « Le premier sera beaucoup plus intime que vous ne l’imaginez, car tout le monde est habitué à voir un documentaire musical comme quelque chose de MTV. » Le cinéaste souligne que de nombreux documentaires ne montrent que du matériel inégalement cousu avec beaucoup de musique, et que ce matériel est en fait destiné à montrer ce qui se cache derrière la musique.

Je veux dire, même au concert sur le toit, nous avons le concept de faire des coupes tout le temps dans la rue et les flics et tout le reste.

Jackson précise que « Get Back » ne sera pas une séquence de vidéos MTV montrant les membres des Beatles en train de faire quelques chansons, et qu’il montre en fait plus de matériel d’entre eux ayant des conversations sur la musique en cours de composition.

Sur le deuxième aspect qui surprendra le public, Peter Jackson parle du sens de l’humour qui se trouve dans les images montées. « Et l’autre chose qui, je pense, surprendra les gens, c’est à quel point ces enregistrements sont drôles, ce qui, compte tenu de la réputation de ce matériel et du film » Let It Be « , vous n’associez pas à janvier 1969, mais ce sont des bandes très drôles . »,

« The Beatles: Get Back » est le dernier morceau de Peter Jackson en son temps en tant que réalisateur de documentaires. Le projet a commencé comme un long métrage, mais au cours de son développement, en raison de sa durée, il s’est transformé en une série documentaire de trois épisodes, qui arrivera sur Disney+ entre le 25 et le 27 novembre 2021.