Peter Jackson dirigera un autre projet des Beatles avec Ringo Starr et Paul McCartney

Il paraît qu’on n’a pas encore vu tout ça Pierre Jackson doit montrer du groupe populaire de les Beatles. Après l’incroyable succès qu’il a eu avec le documentaire »Les Beatles : Revenez », où les téléspectateurs ont pu voir la création d’un des derniers albums studio du groupe avec ses quatre membres, Paul Mccartney, John Lennon, Ringo Star Oui George HarrisonJackson a un autre projet en tête pour mettre en valeur les Fab Four.

Le prochain projet des Beatles aura l’aide de McCartney et Starr, étant une production qui, selon Jackson, sera très différente de la première série : « Je parle aux Beatles d’un autre projet, quelque chose de très différent de Get Back », Jackson a déclaré dans une interview. « Nous voyons quelles sont les possibilités, mais avec eux, c’est un autre projet. Ce n’est pas vraiment un documentaire… et c’est tout ce que je peux dire. »

Jackson a également profité de l’occasion pour partager ce que cela faisait de travailler dans le processus de »The Beatles: Get Back ». « Ce n’était pas aussi intense que de faire trois films du « Seigneur des anneaux » d’affilée, mais c’était quatre ans avec une pandémie au milieu de tout cela. Nous ne sommes jamais dans une position où nous devons faire quoi que ce soit, mais nous avons des fuites. »

Le documentaire de »The Beatles: Get Back » nous a donné un contexte inédit de ce qui se passait dans la tête du groupe pendant le processus de création de l’album. Ici, nous avons pu voir comment ils travaillaient ensemble et le talent que les Beatles dégageaient rien qu’en entrant dans le studio, même si nous pouvions également voir des combats et des querelles entre certains membres, qui s’inquiétaient pour l’avenir du groupe.

» Get Back » concerne le son, la restauration du son et le développement de l’IA pour séparer les morceaux de musique « , a déclaré Jackson à propos du processus du documentaire Disney +. »Nous avons fait beaucoup de travail révolutionnaire et c’est vraiment cool que les gars qui ont fait ce travail fassent partie des nominations aux Emmy. J’en suis très content.

Le réalisateur a confirmé dans »The Beatles: Get back » le grand amour qu’il a pour le groupe, livrant un produit qui a fasciné tous les fans. Voir un autre projet de Jackson avec Starr et McCartney apportera sûrement une production égale ou supérieure à » Get Back », les derniers membres des Beatles nous racontant toutes sortes d’expériences dans leur longue carrière.