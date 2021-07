Peter Jackson a été forcé de tuer un Hobbit dans Le Seigneur des Anneaux

Dominic Monaghan (alias le hobbit Merry Brandybuck) a récemment partagé qu’après avoir obtenu les droits sur les matériaux sources de JRR Tolkien pour la trilogie Le Seigneur des Anneaux, Peter Jackson a été contraint par les dirigeants du studio de tuer l’un des hobbits dans l’un des films. Il est clair qu’aucun des dirigeants n’avait prévu d’être brûlé par des flammes plus chaudes que la lave de la « Crack of Doom » s’ils tuaient l’un des « The Fellowship?! » Si vous n’avez pas vu ni lu les contes… ALERTE SPOILER, de meilleurs esprits ont prévalu.

Monaghan est également heureux de dire: « C’est un bon travail qui n’a pas eu lieu, car cela aurait été moi. Cela aurait certainement été le cas », a plaisanté Monaghan. « Il n’y a aucun moyen qu’ils tuent Frodon et Sam, et les seuls qui resteraient seraient Merry et Pippin. Ils ne tueraient pas Pippin parce que Pippin a une histoire très forte avec Gandalf. Cela aurait certainement été moi. Je pense Pete s’est dit à juste titre : « C’est un travail écrit remarquable, et nous devons nous en tenir au texte. » Alors, il est resté fidèle à ses armes », a déclaré Monaghan. « Ouais, je suis reconnaissant que ce ne soit pas arrivé. »

Nous sommes tous. Pourquoi n’emporteriez-vous pas le deuxième petit-déjeuner pendant que vous y êtes, dirigeants ? Monaghan et son collègue hobbit, Billy Boyd, ont fait le tour des canapés de la télévision pour promouvoir leur nouveau podcast « The Friendship Onion ». Bien sûr, l’un de leurs premiers arrêts a été de visiter Le Seigneur des Anneaux superfan (Photo quand les Beatles sont venus en Amérique, ce genre de superfan.), M. Colbert sur Le Late Show avec Stephen Colbert.Ils ont partagé une histoire opportune sur une scène de nu qu’ils étaient censés tourner pour le film. Pour se venger de toutes leurs farces sur le plateau, la scénariste Philippa Boyens les a approchés avec quelques modifications au scénario.

« Elle a dit: » Oh, c’est une nouvelle scène, nous tournons la semaine prochaine avec les Ents, avec Treebeard « , a déclaré Boyd. « Donc, quand Merry et Pippin sont debout, Sylvebarbe, il a peur et secoue ses branches, ce qui vous fait tomber. » Tout cela a été imprimé dans le script. « Cela vous fait tomber et lorsque vous frappez toutes les branches en descendant, au moment où vous touchez le sol, vous êtes nu. » Et Merry se tourne vers Pippin et dit : « Il fait froid, n’est-ce pas ? et Pippin dit, ‘tiens-moi, Merry.' »

Alors que Boyd était abasourdi, Monaghan était à terre, disant: « J’étais un peu dedans, parce que j’ai un cul vraiment fantastique, et je pensais que maintenant c’était le moment de le sortir. » En temps opportun, comme une pétition en ligne qui a été signée par plus de 48 000 personnes suppliant Amazon Studios de garder la nudité hors du prochain Le Seigneur des Anneaux Les séries télévisées ont fait le tour. Dégoûté, Colbert a prouvé qu’il y avait de la nudité dans les livres en lisant un passage de l’un des chapitres de Tom Bombadil. Colbert a déclaré: « Donc je ne veux pas l’entendre de la part des prudes qui ne pensent pas qu’ils ne devraient pas être nus dans Le Seigneur des Anneaux« L’esprit vagabonde… Vivement la série !

Sujets : Le Seigneur des Anneaux