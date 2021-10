Peter Jackson a conçu le Seigneur des Anneaux Orc pour ressembler à Harvey Weinstein

Le Seigneur des Anneaux La star Elijah Wood a révélé qu’un orc qui est apparu dans la célèbre trilogie cinématographique a été spécialement conçu pour ressembler à Harvey Weinstein en tant que grand « f ** k you » pour l’ancien producteur hollywoodien en disgrâce.

Wood s’exprimait sur le dernier épisode du podcast de Dax Shepard Expert en fauteuil à propos de sa course en tant que Frodon Sacquet – qui s’est étendue sur les trois films du réalisateur Peter Jackson Le Seigneur des Anneaux films, ainsi que des caméos dans son Hobbit trilogie – et a déclaré que cette décision était intervenue après que Weinstein eut refusé de réaliser les films lui-même.

Weinstein ne voulait pas non plus que Jackson les magasine non plus.

Crédit : Alamy

Weinstein a cofondé Miramax, qui avait acquis les droits des célèbres livres fantastiques de JRR Tolkien dans les années 90.

Ils ont travaillé avec Jackson sur le développement des adaptations cinématographiques, mais il est devenu de plus en plus clair que la vision de Jackson n’allait pas être égalée par les géants de la production.

Comme Shepard l’a raconté dans le podcast, la demande de Jackson d’offrir les films à d’autres sociétés a reçu une réponse assez brutale.

« Miramax a dit: » Nous ne vous le rendrons que dans les délais, mais deux choses doivent se produire. Un : vous devez aller le faire installer ce week-end. Et deux : celui qui est d’accord doit accepter de faire les trois à la fois ‘ », a déclaré Shepard.

Confirmant cela, Wood a ajouté: « La fenêtre de temps était folle. Ils l’ont achetée dans toute la ville. Peter a fait une vidéo de pitch assez impressionnante, emmenée dans une variété d’endroits.

Crédit : Alamy

« La plupart des gens rechignaient à l’idée de faire plus d’un film. L’opinion populaire était : « Non, vous devez voir comment [the initial movie] fait, puis investissez le reste de votre argent.' »

Heureusement pour Jackson – et finalement pour les fans de cinéma du monde entier – Bob Shaye de New Line Cinema a offert au projet un chemin loin de Miramax et a accepté de faire les trois en même temps.

Wood l’a qualifié de « fou » et a ajouté que c’était « un risque incroyable. Miramax pensait qu’il n’y avait aucune chance en enfer ».

Cependant, les films ont été tournés et le reste – comme ils ont tendance à le dire – appartient à l’histoire. Mais Jackson et le Le Seigneur des Anneaux l’équipage n’a pas oublié les stipulations insensées de Weinstein pour permettre aux droits de passer à New Line.

Crédit : Alamy

Rappelant un épisode récent du podcast de Dom Monaghan et Bill Boyd (qui a joué Merry and Pipping) L’oignon de l’amitié, Wood a mentionné une conversation qu’ils ont eue avec l’acteur de Samwise, Sean Astin, à propos de son premier souvenir d’être en Nouvelle-Zélande.

« Il avait vu ces masques orcs. Et l’un des masques orcs – et je m’en souviens très bien – était conçu pour ressembler à Harvey Weinstein comme une sorte de putain de vous », a révélé Wood en riant.

La star a ajouté: « Je pense que c’est bien d’en parler maintenant, le gars est incarcéré. F ** k lui. »

Harvey Weinstein purge actuellement une peine de 23 ans de prison après avoir été reconnu coupable d’agression sexuelle et de viol.