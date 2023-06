Peter Facinelli, star de Twilight et de l’infirmière Jackie, espère reprendre ses rôles dans les prochains redémarrages

Pierre Facinellicélèbre pour son rôle de Dr Carlisle Cullen dans la populaire la saga Twilight films, s’ouvre lors du Gala de la Fondation Cameron Boyce. Il a déclaré qu’il aimerait faire partie de la prochaine Crépuscule Séries TV. Il ressent également la même chose pour le Infirmière Jackie redémarrage, où il a également joué en tant que médecin.





Même après une décennie, Facinelli est toujours friand de son expérience de tournage du la saga Twilight films. Il a souligné lors de l’interview avec Variety qu’il appréciait son temps à travailler sur les deux productions, qu’il reviendrait en un clin d’œil s’il lui était demandé de participer à Crépuscule séries télévisées ou les Infirmière Jackie redémarrer.

« Je suis un fan avant tout. Mais s’ils m’appellent, je serai là. Si ce n’est pas le cas, je surveillerai certainement. Je suis content de les voir revenir. J’ai beaucoup d’amour pour les deux et beaucoup d’amour pour les acteurs, les cinéastes et les producteurs. C’est comme une famille. « Twilight », pour moi, a duré six ans et « Nurse Jackie » en a eu sept, donc quand vous avez terminé ces personnages, c’est vraiment difficile de les mettre de côté et de passer à autre chose. Mais alors, potentiellement, avoir l’opportunité de peut-être les rejouer est vraiment cool. Sinon, je suis heureux de vous connecter et de regarder. J’ai eu ma coupe qui déborde.

N’importe quel Infirmière Jackie fan n’oubliera pas le rôle de Peter Facinelli dans le rôle du Dr Fitch « Coop » Cooper. Facinelli est resté dans la série pendant 6 saisons jusqu’à ce qu’il décide d’arrêter. Il est resté pendant près de la moitié de la septième saison avant d’être radié.

Contrairement à son enthousiasme à l’idée de rejoindre le redémarrage de la série lors de la récente interview, Facinelli avait alors déclaré à E! Nouvelles…

« Tu sais que je le fais depuis six ans. Ils sont devenus comme une famille pour moi, Edie [Falco]Merrit [Weaver]. Ils forment tous une si belle équipe d’acteurs avec qui travailler. Et j’adore le personnage, il est tellement amusant. Mais après six ans, j’avais l’impression que, eh bien, je suis sous contrat pendant sept ans, je voulais en quelque sorte voir ce qu’il y avait d’autre. Et essayez un nouveau personnage pour la taille et essayez quelque chose de nouveau. »

Avant de discuter de ses aspirations professionnelles, Facinelli a pris un moment pour rendre hommage au regretté acteur Cameron Boyce et à son impact. Il a salué le travail de la Fondation Cameron Boyce dans la promotion de la sensibilisation à l’épilepsie et la pérennité de la mémoire de Boyce. La fondation, créée à la suite du décès de Boyce en raison d’une crise d’épilepsie en 2019, s’est engagée à financer des campagnes de recherche, d’éducation et de sensibilisation sur l’épilepsie.

Au moment du décès de Boyce, il n’avait que 20 ans. Boyce a pu rassembler plus de 40 crédits d’acteur au cours de sa carrière d’acteur. Certains d’entre eux incluent, Grown Up, Descendants, Mme Fletcher, Jessie et bien d’autres.

Le gala a également vu la star de « Black-ish » Yara Shahidi recevoir le Youth Empowerment Award. Shahidi a exprimé sa gratitude pour cette reconnaissance et, en se souvenant de son ami Boyce, elle a souligné l’importance de l’action collective pour créer un monde meilleur, un sentiment clairement inspiré par la vie et l’héritage de Boyce.