Peter Dinklage sera honoré lors de la cérémonie des Gotham Awards

Ce mois-ci, le Gotham Film & Media Institute rendra hommage au favori de Game of Thrones, Peter Dinklage, avec un Performer Tribute. L’honneur sera remis à Dinklage lors de la cérémonie des Gotham Awards 2021, qui aura lieu en direct et en personne le lundi 29 novembre au Cipriani Wall Street à New York. En tant que première grande cérémonie de remise des prix de la saison d’automne, les Gotham Awards offrent une reconnaissance critique précoce et une attention médiatique aux films et séries indépendants dignes et à leurs scénaristes, réalisateurs, producteurs et acteurs avec douze catégories de prix compétitifs.

Jeffrey Sharp, directeur exécutif du Gotham Film & Media Institute, a déclaré : « Les racines de la carrière extraordinaire de Peter Dinklage sont fermement ancrées dans le cinéma indépendant. Alors que son travail s’est développé dans des longs métrages et des émissions de télévision majeurs pour toucher un public partout, Peter est resté un soutien indéfectible de cette communauté d’artistes indépendants, donnant vie à tant de personnages emblématiques à travers ses performances puissantes, captivantes et souvent hilarantes. Cyrano met en avant toute la gamme de Peter en tant qu’acteur. Nous sommes ravis de reconnaître cet artiste le plus précieux qui a remporté le cœur du public à travers le monde dans le cadre des célébrations de cette année. »

Force constante dans le monde du jeu d’acteur et l’un des acteurs les plus régulièrement acclamés de sa génération, Peter Dinklage a d’abord redéfini la conception d’un homme de premier plan dans le film de 2003 The Station Agent. La performance de M. Dinklage aux côtés de Patricia Clarkson et Bobby Cannavale lui a valu des nominations aux Screen Actors Guild et aux Independent Spirit Awards, entre autres distinctions. Il a dépeint de manière mémorable Tyrion Lannister dans le phénomène mondial Game of Thrones ; en vedette dans la série télévisée épique de sa première en 2011 jusqu’à sa finale en 2019, il a remporté quatre Emmy Awards et un Screen Actors Guild Award, entre autres honneurs. Il a également remporté un Screen Actors Guild Award, avec ses collègues acteurs de l’ensemble, dans la catégorie Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture pour Three Billboards Outside Ebbing, Missouri de Martin McDonagh.

Dinklage a récemment joué dans Cyrano, qui a fait sa première mondiale au 48e Festival du film de Telluride en septembre. Adapté d’une pièce d’Erica Schmidt, dans laquelle Dinklage a également joué, le film a reçu des critiques élogieuses et devrait sortir le 31 décembre 2021 chez United Artists Releasing. Parmi les autres films notables de Dinklage, citons I Think We’re Alone Now de Reed Morano, face à Elle Fanning, qu’il a également produit et qui a remporté le prix spécial du jury pour l’excellence en réalisation au Sundance Film Festival ; le classique culte de Tom DiCillo, Living in Oblivion ; I Care A Lot de J Blakeson; le All-Star X-Men : Days of Future Past ; Avengers : guerre à l’infini ; les versions britannique et américaine de la farce Death at a Funeral, dirigées respectivement par Frank Oz et Neil LaBute ; Trouvez-moi coupable de Sidney Lumet; et Rememory de Mark Palansky, avec Anton Yelchin.

L’Actors Fund recevra également le Gotham Impact Salute lors de la cérémonie. The Actors Fund est une organisation nationale de services à la personne qui favorise la stabilité et la résilience, et fournit un filet de sécurité aux professionnels des arts de la scène et du divertissement tout au long de leur vie. À travers des bureaux à New York, Los Angeles et Chicago, le Fonds sert tout le monde dans le cinéma, le théâtre, la télévision, la musique, l’opéra, la radio et la danse avec des programmes comprenant des services sociaux et une aide financière d’urgence, des conseils en matière de soins de santé et d’assurance, le logement et l’emploi secondaire. et des services de formation. Le Fonds offre un large éventail de programmes, un calendrier d’ateliers, des groupes de soutien et des ressources en ligne pour répondre aux besoins uniques et essentiels de tous ceux qui travaillent dans le domaine du divertissement et des arts de la scène.

« Chez The Gotham, nous sommes ravis de reconnaître l’énorme travail de The Actors Fund avec notre Impact Tribute en reconnaissance de leur rôle de leader dans la fourniture de ressources, de soins et de soutien financier aux membres de notre communauté pendant la pandémie de COVID-19 », a déclaré Sharp. « Depuis mars 2020, le Fonds des acteurs a fourni plus de 23,9 millions de dollars d’aide financière directe à plus de 17 100 personnes dans le besoin. Il y a peu d’organisations dans notre industrie qui jouent un rôle aussi central dans le développement et le soutien professionnels du divertissement en offrant un large éventail de services essentiels tout en relevant une variété de défis auxquels sont confrontés les travailleurs de tous horizons. Nous sommes honorés de reconnaître leur travail incroyable en soutenant les nombreuses personnes qui nous divertissent.

Il a été annoncé précédemment que Kristen Stewart recevra un Performer Tribute, Eamonn Bowles l’Industry Tribute, le casting de The Harder They Fall l’Ensemble Tribute et Jane Campion le Director’s Tribute. La cérémonie des Gotham Awards aura lieu le lundi 29 novembre 2021 au Cipriani Wall Street à New York. Pour en savoir plus sur la cérémonie, ainsi que pour consulter la liste complète des différentes catégories et leurs nominations respectives, vous pouvez vous rendre sur le site officiel des Gotham Awards.





