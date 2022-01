Peter Dinklage révèle pourquoi il a été soulagé à la fin de Game of Thrones

Après avoir joué un personnage pendant une décennie, il n’est pas surprenant qu’un acteur se sente soulagé lorsque vient le temps de passer à autre chose. Pour Jeu des trônes star Peter Dinklage, cependant, le soulagement qu’il a ressenti à la fin de la série était dû à plusieurs raisons spécifiques. Ayant joué le rôle de Tyrion Lannister dans la série fantastique de George RR Martin depuis le début, le favori des fans a présenté une version exacte du livre du personnage sur les écrans, mais les dernières saisons ont vu certains changements apportés aux fans. Quant à l’acteur lui-même, il s’est ouvert à Le spectacle Graham Norton hôte sur la façon dont son adieu émotionnel à la série n’était pas simplement de passer du personnage.

« Oui [I was relieved that Game of Thrones came to an end]. Oui, je veux dire qu’il est temps de passer à autre chose. Aussi dur soit-il. C’est la chose délicate à propos de… Je veux dire que c’est ce que nous faisons dans la vie. Nous partons quelques mois et nous avons de grandes amitiés, puis vous ne vous revoyez plus – et celui-là était une famille. J’ai vécu en Irlande en gros, et ce n’était pas seulement le spectacle, c’était la vie. J’y ai eu des enfants. Ma fille avait un accent irlandais… mais vraiment… Belfast : la communauté là-haut est tellement belle et je me suis fait tellement de bons amis. Donc pour moi, la vie plutôt que le spectacle lui-même. C’est la chose la plus difficile à éviter », a expliqué Dinklage lors de l’édition du Nouvel An de l’émission de discussion britannique.

Les commentaires faits par Dinklage, sans rien dire de mal sur le tournage de la série, faisaient allusion au même genre de sentiment dont d’autres comme Kit Harington ont récemment parlé, où ils ont déclaré que le travail sur la série avait eu un impact sérieux sur leur mental. santé et sur leur vie en général, tant pour eux que pour leurs familles. Comme l’a noté Dinklage, c’est parfois le travail d’un acteur et au cours de la dernière année pour beaucoup, cela est devenu encore plus difficile avec les restrictions de voyage de Covid, ce qui signifie que de nombreuses stars n’ont pas pu rentrer chez elles pendant des mois tout en tournant des films pendant la pandémie.

Bien que Dinklage en ait apparemment fini avec Jeu des trônes maintenant, l’histoire plus large des Sept Royaumes s’étend de plusieurs manières, y compris la prochaine série de préquelles Maison du Dragon, qui est une fois de plus basé sur l’un des livres de Martin et jette un regard sur la dynastie Targaryen des milliers d’années avant les événements de la série phare. Avec d’autres avant-premières et retombées également envisagées, le monde créé autour de Jeu des trônes est encore loin d’être terminé, et de nombreux fans espèrent simplement que tout ce qui va suivre évitera la même déception qui a éclipsé la finale de l’émission principale en 2019.

Loin de Jeu des trônes, Peter Dinklage est apparu dans Avengers : guerre à l’infini, et son prochain projet est la romance musicale Cyrano, dans lequel il joue le personnage principal et a déjà obtenu des éloges à l’avance et un certain nombre de nominations pour le rôle. De plus, il apparaîtra également dans le remake de la comédie d’horreur schlock Le vengeur toxique.





