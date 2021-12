Peter Dinklage rejoint les frères Dessner avec « Your Name »

Les fans de Peter Dinklage, un acteur américain de premier plan connu pour son travail sur la série HBO « Game of Thrones », sont impatients de voir son nouveau travail à travers « Cyrano », une nouvelle production musicale dans laquelle le gagnant d’un Emmy se produira dans une version renouvelée. de l’histoire de Cyrano de Bergerac, poète et dramaturge français qui est passé à la postérité lorsque sa vie a été transformée en pièce de théâtre.

Le film présente la participation des frères Aaron et Bryce Dressner, membres du groupe de rock alternatif « The National ». Les deux ont rejoint Dinklage sur la scène du spectacle de Stephen Colbert pour présenter « Your Name », l’un des thèmes principaux du film, qui est prévu pour sa sortie en salles.

« Cyrano » est basé sur l’œuvre théâtrale d’Edmond Rostand, dans laquelle le poète titulaire de l’histoire, malgré son charisme, son esprit et son agilité avec les mots, se sent extrêmement gêné et gêné par son gros nez (cet élément de l’histoire remplacé par celui de Dinklage stature), il se sent donc incapable de déclarer sa flamme à son amie Roxanne.

Le film a un scénario écrit par Erica Schmidt, qui dans la vraie vie est la femme de Dinklage. L’intrigue tourne autour de la façon dont Cyrano utilise le beau jeune Christian, pour qui Roxanne a le béguin, pour lui faire connaître tous les sonnets qu’il a secrètement écrits pour elle.

MGM a confirmé l’année dernière avoir acquis les droits pour interpréter l’adaptation de la comédie musicale à laquelle Dinklage a participé en 2018 lors de sa représentation pour le Goodspeed Opera House. Le film est réalisé par le réalisateur britannique Joe Wright, connu pour son travail sur « Orgueil et Préjugés », « Expiation » ou « Anna Karenina ».

Les jumeaux Dessner se sont chargés de composer les partitions de la musique du film, tandis que Matt Berninger, chanteur principal de The National, a écrit les paroles en collaboration avec sa femme Carin Besser. La bande originale du film sera disponible sous divers formats à partir du 10 décembre.