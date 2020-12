Peter Dinklage prend la tête du remake de Toxic Avenger

Peter Dinklage a verrouillé son prochain grand concert. L’ancien Le Trône de Fer l’acteur a été sélectionné pour titrer le redémarrage de The Toxic Avenger, qui est actuellement en préparation chez Legendary Pictures. Macon Blair (Je ne me sens plus chez moi dans ce monde) a été sollicité pour réaliser le film, qui réinventera le film Troma de 1984 pour un public moderne.

Selon plusieurs rapports, Peter Dinklage a conclu un accord pour jouer dans Le vengeur toxique. Aucun autre membre de la distribution n’a été révélé pour le moment. Le redémarrage est positionné comme une subversion du genre des super-héros, avec des comparaisons avec Dead Pool. Lloyd Kaufman et Michael Herz, qui ont réalisé l’original, sont à bord en tant que producteurs. Une ligne de connexion pour le film a également été révélée, qui se lit comme suit.

«Lorsqu’un homme en difficulté est poussé dans une cuve de déchets toxiques, il est transformé en un monstre mutant qui doit passer de paria évité à héros opprimé alors qu’il court pour sauver son fils, ses amis et sa communauté des forces de la corruption et de la cupidité . «

Le vengeur toxique a été l’un des premiers succès de Troma, un studio connu pour ses films de genre à très petit budget. La société a été co-fondée par Lloyd Kaufman et Michael Herz dans les années 70 et est toujours active à ce jour. En grande partie grâce à une longue et couronnée de succès en tant que film de minuit, le film de 1984 a engendré plusieurs suites. 1989’s The Toxic Avenger Part II et The Toxic Avenger Part III: The Last Temptation of Toxie, ainsi que Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV, ont suivi. De plus, la propriété a été adaptée en série animée et même en comédie musicale. Marvel Comics a également produit une série basée sur le personnage. Dans cet esprit, Legendary a toutes les raisons de penser que cela pourrait fonctionner comme une franchise de super-héros moderne.

Peter Dinklage est resté assez occupé en dehors de son travail sur Le Trône de Fer. Certains de ses autres crédits comprennent X-Men: Days of Future Past, Avengers: guerre à l’infini, Pixels et Le patron. Dinklage a également joué dans plusieurs films indépendants acclamés ces dernières années, notamment Je pense que nous sommes seuls maintenant, Trois Christs, Je me soucie beaucoup et HBO Mon dîner avec Hervé. Il a également eu de la chance avec le doublage, prêtant ses talents à Le film Angry Birds, L’ère glaciaire: dérive continentale et, plus récemment, Les Croods: un nouvel âge.

Macon Blair est connu comme un acteur, ayant joué dans des films tels que Chambre verte, Or, Tenez le noir et Swamp Thing. Blair a fait ses débuts en tant que réalisateur avec Je ne me sens plus chez moi dans ce monde. Il a remporté le Grand Prix du Jury à Sundance et finalement vendu à Netflix, faisant ses débuts en 2017. On ne sait pas encore à quel moment la production pourrait commencer le Le vengeur toxique. Il n’y a pas non plus d’indication sur le moment où il pourrait être publié, que ce soit dans les cinémas ou sur un service de streaming. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur le projet seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

Sujets: The Toxic Avenger