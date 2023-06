Peter Dinklage et Josh Brolin font équipe sur Brothers for One Silly Reason

Acteur primé Pierre Dinklage est bien sûr le plus connu pour être le Lannister le plus drôle de tout Westeros au cours de son mandat de près de dix ans sur HBO Game of Thronesmais beaucoup de ses fans ne s’attendaient probablement pas à ce qu’il apporte ensuite ses talents comiques innés à une équipe fraternelle épique avec nul autre que Josh Brolin. En 2019, il a été annoncé que les deux seraient co-vedettes dans un nouveau film comique intitulé Frères, avec les deux d’entre eux jouant des frères et sœurs. Bien qu’il n’y ait pas encore de bande-annonce ou de date de sortie pour le film, Dinklage a participé à une interview exclusive avec Collider pour parler de l’expérience, ainsi que de la façon dont lui et Brolin se sont réunis pour un concept aussi idiot.

Frères se déroule comme un film de comédie classé R dirigé par Max Barbakow, qui a précédemment travaillé sur la comédie fantastique de 2020 Palm Springs qui mettait en vedette SNL alun Andy Samberg, Cristin Milioti et JK Simmons. Le scénario a été co-écrit par Macon Blair, qui a récemment travaillé sur Christopher Nolan Oppenheimeret Etan Cohen qui est surtout connu pour son travail époustouflant sur des comédies comme Tonnerre sous les tropiques (2008), Hommes en noir 3 (2012), et Devenir difficile (2013). Les producteurs incluent les deux acteurs principaux Peter Dinklage (Game of Thrones) et Josh Brolin (Dune : première partie), avec David Ginsberg et Andrew Lazar. D’autres stars de la liste A qui ont rejoint le projet incluent Glenn Close (Téhéran), Brendan Fraser (La baleine), Guillaume Tokarsky (l’échelle de Jacob), et Taylor Paige (Frapper le sol).





Dinklage plaisante sur la naissance des frères

Bien qu’elle soit en post-production, la prémisse spécifique de Brothers est toujours gardée secrète, jusqu’à la ligne de connexion. Peter Dinklage s’est étendu à ce sujet dans l’interview, notant que de nos jours, de nombreux films sont délibérément donnés avant même leur première dans les salles, et qu’il est heureux de maintenir le mystère pour ce nouveau projet. Il a également révélé le moment hilarant de Brolin l’appelant un jour et lui présentant l’idée.

« J’aime garder tout secret parce que c’est juste amusant. Personne ne savait ce qu’était un C-3PO quand j’étais enfant jusqu’à ce que vous le voyiez dans les théâtres, et c’est comme, ‘Whoa!’ Maintenant, vous savez, tout le monde en sait tellement sur un film avant de le voir – pas que ce film soit « Star Wars ». Moi et Josh Brolin jouons des frères, et l’origine de cela, de la façon dont nous avons fait ce film, c’est que nous l’avons présenté aux studios parce qu’un de ses amis a dit: ‘Toi et Dinklage avez tous les deux de très grosses têtes, vous devriez jouer des frères.’ Et il m’a appelé, et il m’a dit : ‘Mon ami a dit ça, tu veux jouer ?’ Et j’étais comme, ‘Ouais, les films ont été faits pour moins d’idées que ça, c’est parfait’, et j’étais un grand fan du travail de Josh.

Il n’y a actuellement aucune date de sortie fixée pour Frères encore, mais avec la fin de la production, plus de détails devraient arriver bientôt. Dinklage peut bientôt être considéré comme le principal méchant Scourge dans Transformers : le soulèvement des bêtescomme Casca Highbottom dans Les jeux de la faim film préquelle Ballade d’oiseaux chanteurs et de serpentsainsi qu’un long métrage dramatique occidental Le fourré aux côtés de Juliette Lewis (Vestes jaunes). Pendant ce temps, Josh Brolin sera de retour dans le rôle de Gurney Halleck dans Denis Villeneuve Dune : deuxième partie suite.