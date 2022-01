Peter Dinklage dit que recréer Game Of Thrones « serait comme une prise d’argent »

Une personne qui sait ce qui se passe est George RR Martin, auteur de Maison du Dragon, et il dit que le premier épisode est « sombre et puissant ».

Dans un article de blog sur son site Web, l’auteur était « ravi » de voir Maison du Dragon a été classée comme l’une des émissions de télévision les plus attendues de 2022 aux côtés d’Amazon le Seigneur des Anneaux séries, ainsi que les autres Marvel et Guerres des étoiles projets.

Il plonge dans la famille Targaryen, leur relation avec les dragons et comment ils sont devenus l’une des familles les plus puissantes et les plus redoutées de Westeros et des Sept Royaumes.