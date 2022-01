Peter Dinklage claque le redémarrage en direct de Blanche-Neige et les sept nains

Peter Dinklage a déchiré le redémarrage en direct de Blanche-Neige et les sept nains.

« Tu racontes encore l’histoire de Blanche-Neige et les sept nains. Prenez du recul et regardez ce que vous faites là. Ça n’a aucun sens.

« Tu es progressiste d’une certaine manière et tu fais toujours cette putain d’histoire à l’envers à propos de sept nains vivant ensemble dans une grotte, qu’est-ce que tu fous mec ? »

« N’ai-je rien fait pour faire avancer la cause depuis ma boîte à savon? Je suppose que je ne suis pas assez fort », a-t-il déclaré sur le podcast.

« Je ne sais pas de quel studio il s’agit, mais ils en étaient si fiers. Tout mon amour et tout mon respect à l’actrice et à toutes les personnes qui pensaient qu’elles faisaient ce qu’il fallait. Mais je me dis, qu’est-ce que tu fais ? «