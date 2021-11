Peter Capaldi a partagé ses inspirations pour « Doctor Who »

Après la clôture narrative exceptionnelle que Matt Smith a présentée dans « Doctor Who » avec son incarnation du personnage dans l’épisode spécial du 50e anniversaire, en 2013, la série prendrait un nouveau leadership grâce à Peter Capaldi, qui a agi sous le mandat de Steven Moffat, le puis showrunner de l’émission.

L’acteur écossais aurait prétendu être un grand fan des aventures de « Doctor Who » depuis son enfance, alors cela s’est avéré être un vrai rêve devenu réalité pour lui de pouvoir prendre les commandes du TARDIS armé de son tournevis sonique. , introduisant les fans un retour au style classique.

Peter Capaldi a pris possession du personnage à l’âge de 55 ans, étant bien plus âgé que ses trois prédécesseurs à l’ère moderne de la série. De plus, il présentait une personnalité à la moralité ambiguë et aux comportements plus extraterrestres par rapport aux incarnations précédentes. Suite à son départ en 2017, l’acteur continue de se présenter fièrement comme un fidèle fan de la série.

Lors d’un récent entretien avec Le gardienPeter Capaldi a partagé quelques mots sur le style de sa garde-robe dans « Doctor Who », qui est évidemment beaucoup plus minimaliste par rapport aux incarnations précédentes, révélant que sa principale inspiration se trouve dans le cinéaste David Lynch et la rock star David Bowie.

Capaldi est actuellement en train de promouvoir son premier album solo. Interrogé pour ses influences musicales au cours de ses années de formation, l’acteur a désigné Bowie comme l’une des principales figures parmi ses sources d’inspiration, mettant en discussion l’influence de la star du glam rock dans les vêtements du « Dernier seigneur du monde . Météo ».

« Ouais, lui et David Lynch, qui faisaient ça avec la chemise blanche à boutons. » Capaldi s’empressera de partager une raison plus détaillée pour leurs vêtements simples dans la série : « Une autre raison était que je pensais que les enfants pouvaient ressembler à Doctor Who sans dépenser d’argent. Au lieu d’acheter un costume, ils pourraient boutonner leur chemise d’école », a conclu l’acteur.