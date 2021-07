Peter B. Parker de Jake Johnson reviendra dans Spider-Man: Into the Spider-Verse 2

Spider-Man : dans le Spider-Verse La star Jake Johnson a maintenant révélé qu’il était sur le point de confirmer un accord qui le verrait revenir en tant que beer-gut brandissant Peter B. Parker dans la suite à venir. Alors que l’acteur a révélé dans le passé qu’il ne savait pas s’il y aurait un rôle pour le wall-crawler alternatif dans Spider-Man : dans le Spider-Verse 2, il semble que les choses aient pris une tournure positive, Johnson révélant que, si les choses se passent bien, Peter B. Parker sera de retour.

« Je travaille sur un contrat. Je pense que Peter B. Parker est de retour. »

Présenté dans l’animation oscarisée de 2018, Spider-Man : dans le Spider-Verse, Peter B. Parker est une version attachante et blasée du super-héros Marvel, qui devient à contrecœur le mentor de Miles Morales lorsqu’il est soudainement entraîné dans une autre dimension. Réalisé par Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman d’après un scénario de Phil Lord et Rothman, le premier Dans le Spider-Verse jette le public dans un multivers partagé, avec l’histoire suivant Miles Morales alors qu’il devient le nouveau Spider-Man après avoir été mordu par une araignée radioactive, et la mort de Peter Parker de son monde, rejoignant d’autres Spider-People de divers univers parallèles pour sauver New York City du Kingpin.

Tandis que Jake Johnson n’est pas encore pleinement confirmé pour faire un retour, l’acteur a hâte de voir ce que les scénaristes ont proposé pour la suite. « Je ne sais pas / je ne l’ai pas vu! Tout ce que je sais, c’est que je n’ai rien entendu pendant très longtemps et j’étais très triste », a déclaré Johnson. « J’ai vraiment adoré jouer Peter B. Parker. J’aimerais savoir ce qui se passe avec Peter B. Parker. Je pense que la façon dont son voyage s’est terminé dans le premier film était très ouverte. Alors, quand j’ai appris qu’ils travaillaient sur un accord ou pour tout comprendre, j’ai pensé que j’avais vraiment hâte de voir ce que les scénaristes avaient proposé. »

Les détails de Spider-Man : dans le Spider-Verse 2 sont gardés secrets, mais selon Chris Miller et son collègue producteur Phillip Lord, d’innombrables autres versions de Spider-Man pourraient être prises en compte dans le projet. « Je pense qu’il y a un tas [of possible characters], et je ne veux pas en dire trop parce qu’il y a maintenant une grande variété de personnages qui sortent des univers de Spider-Man. » Miller a expliqué précédemment. « Et c’est vraiment amusant de pouvoir en quelque sorte penser à en cueillir que vous n’avez jamais vu auparavant ou que vous avez quelque chose d’intéressant à dire. »

Le suivi très attendu se déroulera à nouveau dans la folie du multivers, avec des rapports affirmant que le film se concentrera davantage sur la relation entre Miles Morales et Gwen Stacy AKA Spider-Woman, interprétées respectivement par Shameik Moore et Hailee Steinfeld. Spider-Man : dans le Spider-Verse 2 est réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson d’après un scénario de David Callaham, Phil Lord et Christopher Miller, avec l’actrice Issa Rae ayant récemment été ajoutée à la liste des web-slinging en tant que Jessica Drew AKA Spider- Femme.

Spider-Man : dans le Spider-Verse 2 devrait sortir le 7 octobre 2022. Cela nous vient de The Movie Dweeb.

Sujets : Spider-Man : dans le Spider-Verse 2, Spider-man