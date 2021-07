Pete Townshend ne sait pas quand il y aura un nouvel album de Who

Pete Townshend, guitariste du groupe de rock acclamé « The Who », a déclaré qu’il était réticent à faire un nouvel album en raison de la manière « à l’ancienne » dont lui et les autres membres du groupe travaillent. Ces déclarations interviennent après que Roger Daltrey, leader du groupe, a assuré qu' »il n’y a plus de marché pour les albums », pour lequel il a émis des doutes similaires concernant l’enregistrement de nouvelles musiques.

Dans une récente conversation avec le magazine Guitar Player (via Contact Music), Pete Townshend a commenté : « Concernant un nouvel album, il faut beaucoup de temps pour rassembler les 20 ou 30 chansons dont nous avons besoin pour que Roger, moi et n’importe quel producteur puisse travailler. choisir ceux qui correspondent au matériau ».

Townshend note qu’en écrivant des chansons et en les publiant deux ans plus tard, il espère juste qu’elles pourront être en phase avec « l’humour du moment ». « Beaucoup d’artistes écrivent maintenant des chansons à la maison, les enregistrent à la maison, puis les publient en quelques semaines », a-t-il déclaré.

Mais notre processus est obsolète et cela prend beaucoup de temps. Donc je ne sais pas, mais je suis optimiste. Et certainement plein d’idées.

En février, Pete Townshend a noté qu’il avait écrit de nombreuses pages de projets de paroles pour un nouvel album potentiel de The Who, qui pourrait sortir après le verrouillage en raison de la pandémie, assurant qu’il commencera à travailler sur cette musique lorsque « le moment où je arrivée ».

The Who a sorti son dernier album studio en 2019, qui comportait le titre « WHO ». Après l’augmentation des cas de coronavirus dans le monde, le groupe a récemment annulé la tournée qu’il avait prévue au Royaume-Uni et en Irlande.