Pete Doherty : une nouvelle vie loin des excès

Le musicien britannique, ancien leader des Libertines et des Babyshambles, est loin des excès qui ont fait tant de dégâts. En 2019, il a été arrêté à Paris après une nuit d’alcool, de drogue et de bagarres. Il a donc décidé de faire un virage à 180 degrés et enregistré dans une clinique de réadaptation avec le slogan de mettre sa vie en ordre. Maintenant, il est réapparu dans les médias de son pays après que son image a été capturée avec Rafa, le batteur avec qui ils avaient le groupe Les mères Puta.

Actuellement, le musicien est loin des bruits et des flashs du monde du rock and roll. Il habite le village d’Etrat, en Normandie française, et garder une routine tranquille avec sa compagne Katia de Vidas, ex-membre de la Puta Madres. Dans ce contexte, le journal Daily Mail a publié de nouvelles images de Doherty.

Le nouveau look de Pete Doherty

Pendant ce temps, un ami du musicien a eu l’occasion de parler avec The Sun et a déclaré : « Je ne l’ai jamais vu aussi heureux ». Il est clair que le changement de comportement et d’habitudes de Doherty a eu un impact positif sur lui. « Il menait une vie rapide et hédoniste, il était l’incarnation du rock and roll. Mais ce style de vie décontracté lui va parfaitement », a-t-il ajouté.







Rappelez-vous que L’histoire de Pete Doherty est pleine de chapitres sombres sur la drogue et les excès: en janvier 2006, il a été arrêté pour possession de stupéfiants et a plaidé coupable devant le tribunal de Londres de sept crimes à cet égard. Il avait une relation conflictuelle avec le modèle Kate Moss ce qui leur a apporté beaucoup de maux de tête à tous les deux.

L’une des tentatives infructueuses pour remettre sa vie sur les rails a eu lieu en 2012, lorsqu’il a décidé d’entrer dans une clinique en Thaïlande pour reprendre le contrôle des addictions, pourtant ils l’ont expulsé de l’institution pour mauvaise conduite et déranger le reste des patients. Aujourd’hui, il a l’air équilibré et partage de bons moments avec les gens qui l’aiment.