Pete Davidson se fait tatouer pour les enfants de Kim Kardashian

La relation de Pete Davidson avec Kim Kardashian pourrait être plus profonde qu’on ne le pensait, si l’on se fie à son dernier tatouage.

Les caméras ont capturé le couple ensemble dans un SUV après la routine de stand-up de Davidson à Los Angeles vendredi dans le cadre de l’événement en cours « Netflix is ​​a Joke: The Festival ».

Davidson, vêtu d’un t-shirt blanc ample, avait le cou exposé sur la photo, permettant aux gens de zoomer et de trouver un tatouage inédit.

Pete Davidson semble avoir les initiales des enfants de Kim Kardashian tatouées sur son cou.

Le tatouage en question semble être composé des lettres KNCSP, amenant les fans à théoriser sur sa signification. Beaucoup pensent que le K représente Kim, tandis que les quatre autres lettres représentent ses quatre enfants, North, Chicago, Saint et Psalm.

Ce ne serait pas la première fois que Davidson se ferait tatouer en l’honneur de Kardashian. Il s’est déjà fait tatouer « MA FILLE EST UN AVOCAT » en référence à Kardashian et a marqué son prénom sur sa peau.

Certains fans pensent que le tatouage de Pete Davidson est « toxique » pour les enfants de Kim Kardashian.

« C’est extrêmement toxique et dommageable, aucun enfant ne mérite d’être entouré de ce type de gâchis », a déclaré l’utilisateur de TikTok, Victor Dreame, dans une vidéo publiée dimanche.

« Et si vous êtes un parent qui traverse vos propres affaires et que vous avez un partenaire avec des traits toxiques, vous devez suivre une thérapie et guérir parce que nos enfants ne méritent pas de voir cela et d’être affectés par un comportement traumatique et désordonné. »

Certains ont appelé Kardashian à prendre position sur la question et à ne pas promouvoir l’impulsivité de Davidson. Le tatouage

« Kim n’a pas de problème avec Pete faisant cela et son autre comportement erratique serait un problème, mais le fait qu’elle l’encourage est dégoûtant », a écrit un utilisateur de Reddit, notant que le tatouage semble être écrit avec l’écriture de Kardashian.

« C’est vraiment tellement dérangeant pour moi que je ne peux même pas encore mettre mes pensées par écrit », a répondu un autre utilisateur de Reddit. « Ce n’est ni mignon ni drôle, c’est un comportement dérangé de sa part et encore plus malade qu’elle le permette et y ait éventuellement participé. »

Beaucoup ont également émis l’hypothèse que le tatouage n’est qu’un autre moyen pour Davidson de provoquer Kanye West, l’ex-mari de Kardashian et le père de ses enfants.

Pour trancher le débat, nous avons demandé à un expert de se prononcer sur la polémique.

Le tatouage de Pete Davidson est-il dommageable pour les enfants de Kim Kardashian et Kanye West ?

Ann Papayoti, coach de vie et de relations chez Skyview Coaching, estime que la décision de Davidson de se faire tatouer est en fait plus nocive pour lui-même que pour Kardashian ou ses enfants.

« Nous devons reconnaître ce que quelqu’un dit ou fait à son sujet et non celui de quelqu’un d’autre », a déclaré Papayoti. « Pete Davidson s’est montré publiquement comme quelqu’un d’impulsif et qui fait tapis avec amour, à toute vitesse. Et, il porte littéralement son cœur sur sa manche. »

« Il n’y a pas de surprise ici. La seule personne pour laquelle il sera toxique est lui-même si et quand son cœur est brisé. Kim s’est fait une marque et a une suite mondiale d’idolâtres. Je ne pense pas qu’elle trouve son petit ami se stigmatisant avec des intentions positives comme un problème.

Papayoti a ajouté que bien que les problèmes de Kanye de voir un autre homme impliqué dans la vie de ses enfants soient valables, ce n’est finalement pas sa décision à prendre.

« En ce qui concerne les préoccupations exprimées par Kanye, la plupart des parents divorcés ont du mal à gérer leurs émotions lorsque leur ex présente un nouvel intérêt amoureux aux enfants », a déclaré Papayoti. Celebrity n’a rien à voir avec cela. Parce que Kanye est qui il est, nous avons vu qu’il se sentait victime, menacé et en conflit avec les choix de Kim.

« Kanye est chargé d’obtenir des conseils sur la façon de lâcher prise et de gérer ses émotions. Idéalement, après une rupture, un couple travaillera à redéfinir sa relation en tant que coparents et apprendra à communiquer sur des questions importantes comme qui sera impliqué dans la vie de leurs enfants et comment se présenter pour leurs enfants plutôt que l’un contre l’autre.

Jonathan Alfano est un écrivain qui se concentre sur les sujets d’actualité et de divertissement. Suivez-le sur Twitter pour suivre son contenu.