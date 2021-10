Pete Davidson rôtit brutalement son propre look du Met Gala de cette année

Pete Davidson se tient à côté de la robe mi-longue qu’il portait au Met Gala le mois dernier, un choix de mode qui a surpris les fans de la star, connue pour ses tatouages ​​et son esthétique décontractée.

L’acteur de « Saturday Night Live », 27 ans, a plaisanté à propos de son ensemble Thom Browne lors d’une apparition dans « Weekend Update » lors de la première de la saison 47 de l’emblématique sketch show hier soir.

« C’était incroyable. J’ai pu aller au plus cool de l’année, et je peux maintenant dire que j’ai été dans un musée », a-t-il plaisanté au co-animateur de « Weekend Update » Colin Jost.

« Je ne sais pas pourquoi (les gens commentaient ma tenue) », a-t-il poursuivi. « C’est une robe cool. Je ressemble à James Bond à sa quinceañera. Je ressemble à une des trois souris aveugles qui vendait du fentanyl. »

Pete Davidson portant le designer américain Thom Browne au gala du Met 2021 à New York.

« La vérité, c’est que je porte déjà une robe et que je me peins les ongles parfois juste parce que j’aime mettre mes oncles mal à l’aise. … Quand mon oncle Steve l’a vu, il s’est dit: » Hé, je ne comprends pas, mais peu importe ce qui vous fait heureux. Tu es toujours le bienvenu dans ma maison, je vais juste poser le siège quand tu seras fini. «

Davidson a ensuite plaisanté en disant que son oncle pense que les gens supposeront qu’il est gay parce qu’il portait une robe.

« Il a grandi dans les années 80, qui est en quelque sorte la génération la plus gay et la plus homophobe de tous les temps », a-t-il plaisanté. « Toutes les chansons parlaient des garçons et de leur retour en ville. Son film préféré est également ‘Top Gun’. C’est aussi proche d’un film sur l’amour des hommes que les années 80 le permettaient. C’est comme ‘Brokeback’ dans le ciel. »

Pour compléter les blagues vestimentaires, l’acteur de « King of Staten Island » a ajouté: « Je ressemble à Tilda Swinton un vendredi décontracté. »

Les fans de « SNL » semblaient vraiment aimer le segment « Weekend Update » de Davidson.

« Pete était vraiment sur une lancée ce soir », a écrit une personne sur YouTube. « Ce sont des one-liners HILARIOUS dos à dos. »

Un autre fan a ajouté: « Cette phrase sur les années 80 étant l’ère la plus homophobe et la plus gay de l’histoire est le prochain niveau. »

« Pete Davidson au Met Gala est EXACTEMENT ce dont j’avais besoin », a commenté une personne.

AUJOURD’HUI a choisi Davidson comme l’une des stars les mieux habillées de l’événement où les célébrités montrent leurs looks les plus excentriques. Il a associé la robe de style colonne à un pardessus en mackintosh blanc avec un liseré en gros-grain noir, des ongles peints, des chaussettes et des lunettes de soleil dépareillées. La robe avait également des touches cachées qui honoraient son père, un pompier décédé le 11 septembre.